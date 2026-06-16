Рік за три: як ветеранам війни зараховують пенсійний стаж і які є доплати

Ветерани війни в Україні мають право на особливі умови пенсійного забезпечення - вищі виплати, надбавки та можливість вийти на пенсію раніше за інших.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд .

Від чого залежить розмір пенсії

Базовий розмір пенсії формується з двох складових - страхового стажу та заробітної плати, з якої людина сплачувала внески.

Якщо після всіх розрахунків сума виходить нижчою за державний мінімум, різницю покривають щомісячною адресною допомогою. Тобто учасник бойових дій не отримає менше, ніж гарантує держава.

Які надбавки покладені ветеранам

Окрім основної пенсії, учасники бойових дій мають право на:

щомісячну надбавку - 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність ( 648,75 гривні щомісяця станом на 2025 рік);

щомісяця станом на 2025 рік); цільову грошову допомогу.

Достроковий вихід на пенсію

Ветерани можуть оформити пенсію раніше за загальний вік:

чоловіки - з 55 років за наявності 25 років страхового стажу;

жінки - з 50 років за наявності 20 років стажу.

Є ще одна перевага: час служби в зоні бойових дій зараховується до стажу у співвідношенні 1:3. Тобто один рік у зоні бойових дій дорівнює трьом рокам звичайного стажу.

Пенсія при інвалідності

Для ветеранів з інвалідністю діє окремий порядок нарахування. Розмір виплат залежить від групи інвалідності та причини її встановлення.

Якщо інвалідність пов'язана із захистом держави:

I група - 100% грошового забезпечення;

II група - 80%;

III група - 60%.

Якщо ж інвалідність виникла з інших причин, виплати становлять 70%, 60% і 40% відповідно.