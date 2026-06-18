Не хватает стажа для пенсии? В ПФУ назвали сумму, за которую его можно докупить

Если до пенсионного возраста не хватает, то в Украине есть легальный способ его докупить, и сделать это можно даже онлайн.
Об этом в ответе на запрос РБК-Украина рассказала заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Татьяна Король.
В 2027 году для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 34 лет страхового стажа.
Если стажа не хватает, есть два варианта. Во-первых, можно подождать и выйти на пенсию позже: в 63 года требование снижается до 24 лет стажа, в 65 - до 15 лет, независимо от года достижения этого возраста.
Во-вторых, стаж можно добрать самостоятельно - через механизм добровольного страхования.
В 2026 году минимальная сумма добровольного взноса, за которую засчитывается один полный месяц стажа, составляет 1 902,34 гривны. Это 22% от минимальной заработной платы.
Законом предусмотрены два механизма набора стажа:
В 2026 году докупить 1 месяц стажа за прошлые годы стоит 3804,68 грн.
Как сообщало РБК-Украина, пенсионный стаж за работу за рубежом зачисляют не всем. Все зависит от того, подписала ли Украина соглашение с конкретным государством. Официальное трудоустройство является обязательным условием для зачисления таких периодов.
Также мы писали о том, как ПФУ зачисляет стаж ветеранам войны. Год службы в зоне боевых действий приравнивается к трем годам обычного стажа.