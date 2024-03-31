Не вистачає окупантів? Путін підписав указ про весняний призов до армії

Весняний призов у Росії розпочнеться завтра, 1 квітня, і триватиме аж до 15 липня.

За новими правилами, які набули чинності в Росії 1 січня, призову на строкову службу підлягають громадяни у віці від 18 до 30 років, за винятком тих, кому 27 років виповнилося до кінця 2023 року, і тих, кому 28 або 29, і хто перебуває в запасі.

Згідно з указом диктатора, до російської армії планують набрати 150 тисяч новобранців.