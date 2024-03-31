Не хватает оккупантов? Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

Потери армии РФ на войне против Украины

Минобороны РФ скрывает потери оккупационных войск в Украине. При этом путинский режим постоянно лжет о потерях украинских сил.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла на войне уже 442 тысяч солдат. Только за последние сутки наши воины ликвидировали 650 россиян.

Британская разведка сообщала, что Россия набирает ежемесячно в армию около 30 тысяч новых солдат. Это позволяет ей продолжать вести захватническую войну против Украины.

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