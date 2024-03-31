ЗСУ знищили більше 442 тисяч окупантів: Генштаб оновив втрати РФ

Протягом минулої доби, 30 березня, українські військові ліквідували ще 650 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 442 170 одиниць особового складу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.03.24 орієнтовно склали: особового складу - близько 442 170 (+650) осіб ліквідовано;

танків - 6966(+15) од.;

бойових броньованих машин - 13304 (+20) од.;

артилерійських систем - 11050 (+44) од.;

РСЗВ - 1023 (+0) од.;

засоби ППО - 743 (+7) од.;

літаків - 347 (+0) од.;

гелікоптерів - 325 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8731 (+30) од.;

крилаті ракети - 2048 (+2) од.;

кораблі/катери - 26 (+0) од.;

підводні човни - 1 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 14717 (+47) од.;

спеціальна техніка - 1823 (+9) од. Фото: втрати ворога станом на 31.03 (facebook.com/GeneralStaff.ua) Яка ситуація на фронті? Як писав Генеральний штаб, протягом минулої доби, відбулося 85 бойових зіткнень. Ворог найбільше атакував на двох напрямках у Донецькій області. За словами головного командувача ЗСУ Олександра Сирського, останнім часом кількість повернутих нашими воїнами позицій перевищує кількість втрачених. Тим часом президент Володимир Зеленський не виключає новий контрнаступ українських військових в поточному році.