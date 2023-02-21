Не вистачає 10 млрд доларів: Марченко назвав суму додаткового зовнішнього фінансування

У 2023 році потреба у додатковому зовнішньому фінансуванні для покриття дефіциту державного бюджету України сягає 10 млрд доларів. Україна сподівається отримати програму з МВФ.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну .

Марченко під час зустріч директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою в Києві 20 лютого заявив, що відкриття повноцінної довгострокової програми з МВФ сприятиме зменшенню дефіциту бюджету, підтриманню макроекономічної та фінансової стабільності. Окрім прямого залучення коштів від МВФ, це сприятиме мобілізації підтримки від інших донорів.

За даними прес-служби, сторони обговорили результати місії Фонду щодо перегляду Моніторингової програми, яка відбулась у Варшаві з 13 по 17 лютого, а також перспективи започаткування нової повноцінної програми співпраці за підтримки МВФ.

"На минулому тижні під час місії МВФ ми досягли домовленості на рівні експертів щодо перегляду Моніторингової програми із залученням Ради директорів Фонду. У цьому контексті ми розраховуємо на початок обговорення повноцінної програми за підтримки МВФ, що сприятиме забезпеченню пріоритетних, зокрема гуманітарних та соціальних, видатків бюджету у 2023 році”, - зазначив Марченко.