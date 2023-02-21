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Не хватает 10 млрд долларов: Марченко назвал сумму дополнительного внешнего финансирования

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Украина, Вторник 21 февраля 2023 09:58
Не хватает 10 млрд долларов: Марченко назвал сумму дополнительного внешнего финансирования Фото: министр финансов Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В 2023 году потребность в дополнительном внешнем финансировании для покрытия дефицита государственного бюджета Украины составляет 10 млрд долларов. Украина надеется получить программу с МВФ.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Марченко во время встречи директором-распорядителем МВФ Кристиной Георгиевой в Киеве 20 февраля заявил, что открытие полноценной долгосрочной программы с МВФ будет способствовать уменьшению дефицита бюджета, поддержанию макроэкономической и финансовой стабильности. Помимо прямого привлечения средств от МВФ это будет способствовать мобилизации поддержки от других доноров.

По данным пресс-службы, стороны обсудили результаты миссии Фонда по пересмотру Мониторинговой программы, которая состоялась в Варшаве с 13 по 17 февраля, а также перспективы создания новой полноценной программы сотрудничества при поддержке МВФ.

"На прошлой неделе во время миссии МВФ мы достигли договоренности на уровне экспертов о пересмотре Мониторинговой программы с привлечением Совета директоров Фонда. В этом контексте мы рассчитываем на начало обсуждения полноценной программы при поддержке МВФ, что будет способствовать обеспечению приоритетных, в частности, гуманитарных и социальных расходов бюджета в 2023 году”, - отметил Марченко.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи с главой МВФ Кристиной Георгиевой в Киеве 20 февраля заявил, что Украина хочет получить от Международного валютного фонда новую программу на 15 миллиардов долларов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что первый транш по новой программе МВФ может составить 5 млрд. долларов.

По данным НБУ, сейчас подтверждены поступления в 2023 году в Украину 31,5 млрд долларов в эквиваленте, из них 18 млрд евро от ЕС и почти 11 млрд долларов от США.

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