Не хватает 10 млрд долларов: Марченко назвал сумму дополнительного внешнего финансирования

В 2023 году потребность в дополнительном внешнем финансировании для покрытия дефицита государственного бюджета Украины составляет 10 млрд долларов. Украина надеется получить программу с МВФ.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина .

Марченко во время встречи директором-распорядителем МВФ Кристиной Георгиевой в Киеве 20 февраля заявил, что открытие полноценной долгосрочной программы с МВФ будет способствовать уменьшению дефицита бюджета, поддержанию макроэкономической и финансовой стабильности. Помимо прямого привлечения средств от МВФ это будет способствовать мобилизации поддержки от других доноров.

По данным пресс-службы, стороны обсудили результаты миссии Фонда по пересмотру Мониторинговой программы, которая состоялась в Варшаве с 13 по 17 февраля, а также перспективы создания новой полноценной программы сотрудничества при поддержке МВФ.

"На прошлой неделе во время миссии МВФ мы достигли договоренности на уровне экспертов о пересмотре Мониторинговой программы с привлечением Совета директоров Фонда. В этом контексте мы рассчитываем на начало обсуждения полноценной программы при поддержке МВФ, что будет способствовать обеспечению приоритетных, в частности, гуманитарных и социальных расходов бюджета в 2023 году”, - отметил Марченко.