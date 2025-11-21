Високопосадовці США обговорювали нарощування військової підтримки Україні, - Bloomberg
Міністр армії США Деніел Дрісколл під час свого візиту в Київ обговорював з представниками України суттєве посилення військової підтримки в рамках так званого "мирного плану" Віткоффа-Дмитрієва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Одне з джерел, з якими говорили журналісти, повідомило, що попри нібито "підтримку" з боку президента США Дональда Трампа, цей так званий "мирний план", розроблений спецпосланником Стівом Віткоффом у згоді зі "спецпредставником" російського режиму Кирилом Дмитрієвим, обговорюється.
А доля самих переговорів залишається "невизначеною". Зокрема візит Дрісколла до Києва був спрямований не на те, щоб поставити Україну перед фактом наявності "мирного плану", а на пошук рішень та варіантів, прийнятних для Вашингтона та Києва.
"Делегація високопосадовців військових США на чолі з міністром армії Деном Дрісколлом цього тижня перебувала в Києві, обговорюючи шляхи досягнення прогресу, серед варіантів - посилення військової підтримки", - пише видання.
Сильний спротив
Американський "мирний план" з 28 пунктів, згідно з яким Україна повинна поступитися територіями та обмежити власні збройні сили, викликав сильний спротив серед партнерів та союзників США - а також серед американських політиків.
"Мене турбує, як мало зусиль було вкладено в це (мирний план, - ред.)... Це буде оголошено мертвим одразу цілою низкою людей, починаючи із самого Зеленського. Зараз він обережний, каже, що розглядає це питання, але я не бачу жодних обставин, за яких він був би готовий прийняти такий план", - сказала в коментарі експосол США в НАТО Джуліанна Сміт.
НАТО незадоволений обмеженнями, які накладає на Альянс план Віткоффа-Дмитрієва. Західні країни також не бажають повернення РФ до складу "Великої вісімки".
При цьому поступки, на які повинні піти Росія, розглядаються, як недостатні. А низка західних лідерів виступила проти плану загалом - наприклад, прем'єр-міністри Британії та Греції, Кір Стармер та Кіріакос Міцотакіс.
"Багато пунктів, які я побачив, є досить проблематичними. Ми також чітко дали зрозуміти, що зрештою, найважливішою гарантією безпеки для України є сильна українська армія", - сказав у коментарі грецький прем'єр.
Візит Дрісколла та "мирний план"
Нагадуємо, що 20 листопада міністр оборони України Денис Шмигаль і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Києві провели переговори з американською делегацією на чолі з міністром армії США генералом Дрісколлом.
Також під час зустрічі президент України Володимир Зеленський і міністр армії США Ден Дрісколл узгодили орієнтовні строки підготовки та підписання майбутньої угоди за американським планом врегулювання.
Сам американський план складається з 28 пунктів та містить низку неприйнятних для України умов. Зокрема, він передбачає передачу Росії частини територій, які зараз не перебувають під контролем Києва, в обмін на надання Україні та ЄС довгострокових гарантій безпеки, скорочення української армії, відмову від далекобійного озброєння й так далі.