Високопосадовці США обговорювали нарощування військової підтримки Україні, - Bloomberg

Міністр армії США Деніел Дрісколл під час свого візиту в Київ обговорював з представниками України суттєве посилення військової підтримки в рамках так званого "мирного плану" Віткоффа-Дмитрієва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Одне з джерел, з якими говорили журналісти, повідомило, що попри нібито "підтримку" з боку президента США Дональда Трампа, цей так званий "мирний план", розроблений спецпосланником Стівом Віткоффом у згоді зі "спецпредставником" російського режиму Кирилом Дмитрієвим, обговорюється.

А доля самих переговорів залишається "невизначеною". Зокрема візит Дрісколла до Києва був спрямований не на те, щоб поставити Україну перед фактом наявності "мирного плану", а на пошук рішень та варіантів, прийнятних для Вашингтона та Києва.

" Делегація високопосадовців військових США на чолі з міністром армії Деном Дрісколлом цього тижня перебувала в Києві, обговорюючи шляхи досягнення прогресу, серед варіантів - посилення військової підтримки", - пише видання.

Сильний спротив

Американський "мирний план" з 28 пунктів, згідно з яким Україна повинна поступитися територіями та обмежити власні збройні сили, викликав сильний спротив серед партнерів та союзників США - а також серед американських політиків.

"Мене турбує, як мало зусиль було вкладено в це (мирний план, - ред.)... Це буде оголошено мертвим одразу цілою низкою людей, починаючи із самого Зеленського. Зараз він обережний, каже, що розглядає це питання, але я не бачу жодних обставин, за яких він був би готовий прийняти такий план", - сказала в коментарі експосол США в НАТО Джуліанна Сміт.

НАТО незадоволений обмеженнями, які накладає на Альянс план Віткоффа-Дмитрієва. Західні країни також не бажають повернення РФ до складу "Великої вісімки".

При цьому поступки, на які повинні піти Росія, розглядаються, як недостатні. А низка західних лідерів виступила проти плану загалом - наприклад, прем'єр-міністри Британії та Греції, Кір Стармер та Кіріакос Міцотакіс.