Высокопоставленные чиновники США обсуждали наращивание военной поддержки Украине, - Bloomberg

Министр армии США Дэниел Дрисколл во время своего визита в Киев обсуждал с представителями Украины существенное усиление военной поддержки в рамках так называемого "мирного плана" Виткоффа-Дмитриева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Один из источников, с которыми говорили журналисты, сообщил, что несмотря на якобы "поддержку" со стороны президента США Дональда Трампа, этот так называемый "мирный план", разработанный спецпосланником Стивом Уиткоффом в согласии со "спецпредставителем" российского режима Кириллом Дмитриевым, обсуждается.

А судьба самих переговоров остается "неопределенной". В частности визит Дрисколла в Киев был направлен не на то, чтобы поставить Украину перед фактом наличия "мирного плана", а на поиск решений и вариантов, приемлемых для Вашингтона и Киева.

" Делегация высокопоставленных военных США во главе с министром армии Дэном Дрисколлом на этой неделе находилась в Киеве, обсуждая пути достижения прогресса, среди вариантов - усиление военной поддержки", - пишет издание.

Сильное сопротивление

Американский "мирный план" из 28 пунктов, согласно которому Украина должна уступить территории и ограничить собственные вооруженные силы, вызвал сильное сопротивление среди партнеров и союзников США - а также среди американских политиков.

"Меня беспокоит, как мало усилий было вложено в это (мирный план, - ред.)... Это будет объявлено мертвым сразу целым рядом людей, начиная с самого Зеленского. Сейчас он осторожен, говорит, что рассматривает этот вопрос, но я не вижу никаких обстоятельств, при которых он был бы готов принять такой план", - сказала в комментарии экс-посол США в НАТО Джулианна Смит.

НАТО недоволен ограничениями, которые накладывает на Альянс план Виткоффа-Дмитриева. Западные страны также не желают возвращения РФ в состав "Большой восьмерки".

При этом уступки, на которые должна пойти Россия, рассматриваются, как недостаточные. А ряд западных лидеров выступили против плана в целом - например, премьер-министры Великобритании и Греции, Кир Стармер и Кириакос Мицотакис.