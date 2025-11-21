ua en ru
Высокопоставленные чиновники США обсуждали наращивание военной поддержки Украине, - Bloomberg

США, Пятница 21 ноября 2025 12:34
UA EN RU
Высокопоставленные чиновники США обсуждали наращивание военной поддержки Украине, - Bloomberg Фото: министр армии США Дэн Дрисколл в Киеве (Генеральный штаб ВСУ)
Автор: Антон Корж

Министр армии США Дэниел Дрисколл во время своего визита в Киев обсуждал с представителями Украины существенное усиление военной поддержки в рамках так называемого "мирного плана" Виткоффа-Дмитриева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Один из источников, с которыми говорили журналисты, сообщил, что несмотря на якобы "поддержку" со стороны президента США Дональда Трампа, этот так называемый "мирный план", разработанный спецпосланником Стивом Уиткоффом в согласии со "спецпредставителем" российского режима Кириллом Дмитриевым, обсуждается.

А судьба самих переговоров остается "неопределенной". В частности визит Дрисколла в Киев был направлен не на то, чтобы поставить Украину перед фактом наличия "мирного плана", а на поиск решений и вариантов, приемлемых для Вашингтона и Киева.

"Делегация высокопоставленных военных США во главе с министром армии Дэном Дрисколлом на этой неделе находилась в Киеве, обсуждая пути достижения прогресса, среди вариантов - усиление военной поддержки", - пишет издание.

Сильное сопротивление

Американский "мирный план" из 28 пунктов, согласно которому Украина должна уступить территории и ограничить собственные вооруженные силы, вызвал сильное сопротивление среди партнеров и союзников США - а также среди американских политиков.

"Меня беспокоит, как мало усилий было вложено в это (мирный план, - ред.)... Это будет объявлено мертвым сразу целым рядом людей, начиная с самого Зеленского. Сейчас он осторожен, говорит, что рассматривает этот вопрос, но я не вижу никаких обстоятельств, при которых он был бы готов принять такой план", - сказала в комментарии экс-посол США в НАТО Джулианна Смит.

НАТО недоволен ограничениями, которые накладывает на Альянс план Виткоффа-Дмитриева. Западные страны также не желают возвращения РФ в состав "Большой восьмерки".

При этом уступки, на которые должна пойти Россия, рассматриваются, как недостаточные. А ряд западных лидеров выступили против плана в целом - например, премьер-министры Великобритании и Греции, Кир Стармер и Кириакос Мицотакис.

"Многие пункты, которые я увидел, являются достаточно проблематичными. Мы также четко дали понять, что в конце концов, важнейшей гарантией безопасности для Украины является сильная украинская армия", - сказал в комментарии греческий премьер.

Визит Дрисколла и "мирный план"

Напоминаем, что 20 ноября министр обороны Украины Денис Шмыгаль и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Киеве провели переговоры с американской делегацией во главе с министром армии США генералом Дрисколлом.

Также во время встречи президент Украины Владимир Зеленский и министр армии США Дэн Дрисколл согласовали ориентировочные сроки подготовки и подписания будущего соглашения по американскому плану урегулирования.

Сам американский план состоит из 28 пунктов и содержит ряд неприемлемых для Украины условий. В частности, он предусматривает передачу России части территорий, которые сейчас не находятся под контролем Киева, в обмен на предоставление Украине и ЕС долгосрочных гарантий безопасности, сокращение украинской армии, отказ от дальнобойного вооружения и так далее.

