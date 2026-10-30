Вісім знищених Су-34М: експерт оцінив, скільки років Росії треба на їх заміну

Вісім Су-34М, які Сили оборони знищили за останні тижні, Росія зможе відновити приблизно за два роки роботи Новосибірського авіазаводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис авіаційного експерта Анатолія Храпчинського .

Вісім літаків за кілька тижнів

За даними Військово-Морських Сил ЗС України, у ніч на 15 жовтня вони вразили російський аеродром у Воронезькій області, де знищили шість бомбардувальників Су-34М. Згодом ВМС повідомили ще про два знищені Су-34 на аеродромі "Маринівка" у Волгоградській області.

Храпчинський зазначає, що йдеться про шість уражених Су-34М у Борисоглєбську й ще два літаки у свіжому звіті ВМС. За його словами, сумарно вісім виведених з ладу фронтових бомбардувальників - це дві третини повноцінної авіаційної ескадрильї ВКС РФ. Загальну вартість цих літаків разом із наземним обладнанням експерт оцінює приблизно у 400 млн доларів.

Скільки часу потрібно на заміну

За оцінкою Храпчинського, для Новосибірського авіазаводу імені Чкалова побудова восьми нових Су-34М з нуля - це майже два роки праці всього підприємства на межі його можливостей. Він зазначає, що завод працює в умовах санкцій і дефіциту західної мікроелектроніки.

Експерт вважає, що через це дві операції ВМС фактично звели нанівець майже дворічну норму роботи заводу.

Російське командування, на думку Храпчинського, опинилося перед складним вибором. Залишити літаки приблизно за 300 км від кордону означає ризик нових ударів по відкритих стоянках. Відвести їх на 500-600 км углиб країни - спалювати моторесурс двигунів АЛ-31Ф на транзитних перельотах, втрачати інтенсивність вильотів і дати українській розвідці та ППО більше часу на протидію.

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