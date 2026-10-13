Альтернативи ранньому попередженню про балістику від США немає: бліц з Храпчинським

У ніч проти 13 жовтня вибухи через атаку балістикою у Києві пролунали до сигналу повітряної тривоги. Напередодні ЗМІ публікували інформацію, що США погрожували зупинити передачу розвідданих Україні.

Як працює система раннього попередження від США та чому вона унікальна, РБК-Україна прокоментував авіаційний експерт Анатолій Храпчинський.

– Вночі 12 жовтня ворог вдарив по Києву балістикою, але тривога спрацювала лише після перших ударів. З чим, на вашу думку, повʼязана затримка і як влаштоване раннє попередження про пуски в бік України?

– Існує група супутників, яка називається SBIRS, яка дозволяє виявляти раннє попередження пусків. Це розвідувальні супутники, які можуть виявляти пересування машин пускових установок, запуски балістичних ракет. За долі секунди система виявляє пуск балістичної ракети і передає всі ці дані на системи ситуаційної обізнаності.

Ці системи дозволяють нашим установкам Patriot очікувати загрозу з певноо азимуту. До того ж, супутники дозволяють виявляти передислокацію стратегічної авіації та маневри МіГ-31 перед пуском – літак у цей час вмикає форсаж.

Крім того, супутникова система дозволяє розділити загрози від запуску С-400 до "Іскандерів" та KN-23 – за випромінюванням двигунів можна зрозуміти, що саме запускає ворог.

Як це працює – оптико-електронні сенсори супутників SBIRS (Space-Based Infrared System) на геостаціонарних і високоеліптичних орбітах фіксують факел працюючого двигуна за 10–20 секунд після пуску.

Далі дані зі станції управління Баклі у Колорадо через захищену мережу DISN та європейські вузли зв'язку скидаються безпосередньо в українські системи ситуаційної обізнаності – "Віраж-Планшет" та Delta.

– Наскільки важлива для нас система раннього попередження?

– Ця система є дуже важливою для України – вона скорочує час реагування на 6-10 хвилин. Без неї наші системи ППО та радіолокації мали б працювати 24 на 7 та виявляти загрози безпосередньо на радіогоризонті, коли зʼявляється повітряна ціль.

– А з ракетами С-400 є певні складнощі по ранній детекції?

– Щодо вчора – можливо, був збій передачі інформації на фоні недавніх подій у відносинах США та України.

США зараз працюють над новою системою раннього попередження, яка дозволить більш якісно супроводжувати повітряні цілі під час польоту. Зараз, коли перший стартовий двигун закінчує свою роботу, загрози складно виявляти під час польоту ракети.

– Чи є аналоги не в США?

– Аналогів такій системі в Європі немає. Побудова системи раннього сповіщення повністю привʼязана до спроможностей Сполучених Штатів.

В Європі є засоби радіолокації, які виявляють цілі на великій відстані, але мають обмеження у часі реагування. Європа використовує цю систему для свого захисту.

У березні, коли Україні зменшили надання розвідувальних даних від США, ми отримували їх від Британії, за рахунок їх власних спроможностей. Але всі ці розвідувальні дані – це єдиний інструмент НАТО. І коли Британія передавала нам розвідувальні дані, вона вимушена була перевіряти всю інформацію, щоб там були виключно їхні джерела інформації.

Крім того, за весь час повномасштабного вторгнення США жодного разу не передавали в режимі реального часу точки розташування пускових установок.

Наші приклади їхнього знищення – лише завдяки українським можливостям або європейській допомозі.

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