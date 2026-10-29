У ГУР розповіли, скільки РФ втратила винищувачів Су-34 з початку вторгнення

Винищувачі-бомбардувальники Су-34 – це один із ключових компонентів ударної авіації РФ у війні проти України. Попри значні бойові втрати, РФ продовжує їх виробництво й модернізацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУР МО України.

Станом на 22 жовтня 2026 року на озброєнні повітряно-космічних сил РФ перебуває близько 140 винищувачів-бомбардувальників Су-34 різних модифікацій, включно з модернізованими Су-34М. Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 43 літаки цього типу знищеними, ще сім зазнали пошкоджень.

Такі втрати – доволі суттєві для авіаційного парку, відновлення якого потребує тривалого виробничого циклу, значних фінансових ресурсів і спеціалізованої промислової кооперації. Для порівняння: кількість знищених Су-34 еквівалентна приблизно 2,5-3 рокам їхнього виробництва за оцінюваних потужностей у 14-18 літаків щорічно.

Де виробляють Су-34

Серійне виробництво Су-34 зосереджене на Новосибірському авіаційному заводі імені В. Чкалова, який входить до складу "Об’єднаної авіабудівної корпорації РФ". Виробничі потужності цього підприємства дають змогу виготовляти орієнтовно 14-18 літаків цього типу на рік.

Пріоритет РФ – виробництво модернізованих Су-34М, які отримали вдосконалене бортове обладнання та розширені можливості застосування авіаційного озброєння. Модернізація покликана підвищити ефективність літаків.

Відомо, що з 22 жовтня 2025 року до 22 жовтня 2026 року російським повітряно-космічним силам було передано 22 нові Су-34. Цей показник перевищує оцінюваний річний обсяг виробництва на 14–18 машин.

Бойові задачі Су-34

Упродовж повномасштабної війни РФ проти України роль Су-34 в ударній авіації агресора зазнала істотної трансформації.

На початковому етапі вторгнення ці літаки переважно застосовували для бомбардування наземних цілей некерованими авіабомбами, зокрема ФАБ-250, ФАБ-500 М-62 і бетонобійними БетАБ-500. Використання такого озброєння вимагало наближення до цілей, що підвищувало вразливість літаків до українських засобів протиповітряної оборони.

Паралельно Су-34 почали використовувати як носії керованих авіаційних ракет Х-31 і Х-59, а також в окремих випадках – протикорабельних Х-35У для ураження наземних об'єктів.

Принципові зміни в тактиці російської авіації відбулися із масовим упровадженням авіаційних бомб, оснащених уніфікованим модулем планування та корекції. Поєднання Су-34 із відносно дешевими комплектами УМПК стало одним із визначальних чинників нарощування російської ударної авіаційної спроможності.