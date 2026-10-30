Восемь уничтоженных Су-34М: эксперт оценил, сколько лет России нужно на их замену

Восемь Су-34М, которые Силы обороны уничтожили за последние недели, Россия сможет восстановить примерно через два года работы Новосибирского авиазавода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение авиационного эксперта Анатолия Храпчинского .

Восемь самолетов через несколько недель

По данным Военно-Морских Сил ВС Украины, в ночь на 15 октября они поразили российский аэродром в Воронежской области, где уничтожили шесть бомбардировщиков Су-34М. Впоследствии ВМС сообщили еще о двух уничтоженных Су-34 на аэродроме "Мариновка" в Волгоградской области.

Храпчинский отмечает, что речь идет о шести пораженных Су-34М в Борисоглебске и еще двух самолетах в свежем отчете ВМС. По его словам, суммарно восемь выведенных из строя фронтовых бомбардировщиков - это две трети полноценной авиационной эскадрильи ВКС РФ. Общую стоимость этих самолетов вместе с наземным оборудованием эксперт оценивает примерно в 400 млн. долларов.

Сколько времени нужно на смену

По оценке Храпчинского, для Новосибирского авиазавода имени Чкалова построение восьми новых Су-34М с нуля - это почти два года работы всего предприятия на грани его возможностей. Он отмечает, что завод работает в условиях санкций и дефицита западной микроэлектроники.

Эксперт считает, что из-за этого две операции ВМС фактически свели на нет почти двухлетнюю норму работы завода.

Российское командование, по мнению Храпчинского, оказалось перед сложным выбором. Оставить самолеты примерно в 300 км от границы означает риск новых ударов по открытым стоянкам. Отвести их на 500-600 км вглубь страны - сжигать моторесурс двигателей АЛ-31Ф на транзитных перелетах, терять интенсивность вылетов и дать украинской разведке и ПВО больше времени на противодействие.

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