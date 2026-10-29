ua en ru
Чт, 29 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Український "Нептун" мінусонув два російських винищувачі Су-34

18:32 29.10.2026 Чт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Український "Нептун" мінусонув два російських винищувачі Су-34 Фото: Україна знищила ворожі бомбардувальники Су-34 (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Українські військові уразили береговим ракетним комплексом "Нептун" два ворожих винищувачі Су-34 на аеродромі "Маринівка" у Волгоградській області РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ВМС ЗС України.

"У результаті вогневого ураження було знищено 2 фронтові винищувачі-бомбардувальники Су-34 на території 11 змішаного авіаційного полку (н.п. Октябрьский Волгоградської обл.) 4 змішаної авіаційної дивізії 4 армії ВПС і ППО", - йдеться у заяві.

Українські військові зазначили, що Су-34 є однією з ключових платформ для російської тактичної авіації.

Зокрема, окупанти використовують їх для застосування керованих авіаційних бомб (КАБ) по українських містах, позиціях Сил оборони та прифронтових територіях.

"Українські ВМС продовжують завдавати ударів по військових об’єктах противника, знижуючи його здатність вести бойові дії проти України", - підкреслили у ВМС.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення країна-агресорка втратила 43 Су-34 різних модифікацій знищеними, ще сім зазнали пошкоджень.

Зазначимо, у ніч на 15 жовтня ВМС ЗСУ вдарили по російському аеродрому у Воронезькій області. Внаслідок атаки було знищено шість бомбардувальників Су-34М.

Пізніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Су-34, уражені 15 жовтня, готувалися до нових ударів по Україні.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація ВМС України Війна в Україні
Новини
Росія завдала ракетного удару по Лозовій: постраждали шестеро людей
Росія завдала ракетного удару по Лозовій: постраждали шестеро людей
Аналітика
Удари по АЗС не означають дефіциту пального: інтерв'ю з головою "Укрнафти" Богданом Кукурою
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Удари по АЗС не означають дефіциту пального: інтерв'ю з головою "Укрнафти" Богданом Кукурою