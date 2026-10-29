Український "Нептун" мінусонув два російських винищувачі Су-34

Українські військові уразили береговим ракетним комплексом "Нептун" два ворожих винищувачі Су-34 на аеродромі "Маринівка" у Волгоградській області РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ВМС ЗС України.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення країна-агресорка втратила 43 Су-34 різних модифікацій знищеними , ще сім зазнали пошкоджень.

"Українські ВМС продовжують завдавати ударів по військових об’єктах противника, знижуючи його здатність вести бойові дії проти України", - підкреслили у ВМС.

Зокрема, окупанти використовують їх для застосування керованих авіаційних бомб (КАБ) по українських містах, позиціях Сил оборони та прифронтових територіях.

Українські військові зазначили, що Су-34 є однією з ключових платформ для російської тактичної авіації.

"У результаті вогневого ураження було знищено 2 фронтові винищувачі-бомбардувальники Су-34 на території 11 змішаного авіаційного полку (н.п. Октябрьский Волгоградської обл.) 4 змішаної авіаційної дивізії 4 армії ВПС і ППО", - йдеться у заяві.

Зазначимо, у ніч на 15 жовтня ВМС ЗСУ вдарили по російському аеродрому у Воронезькій області. Внаслідок атаки було знищено шість бомбардувальників Су-34М.

Пізніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Су-34, уражені 15 жовтня, готувалися до нових ударів по Україні.