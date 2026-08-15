"Вісім людей можуть "мінуснути" три роти". Командир FPV-екіпажу про силу дронів на фронті











Фото: "Гоц": FPV дійсно змінюють війну. Вони можуть зупиняти штурми ще до того, як техніка дійде до наших позицій" (Влад Нестеров/РБК-Україна)

Так само кілька днів тому на Донецькому напрямку росіяни знову вирішили піти в танковий штурм. Здається, вивели 20 чи 30 танків. У результаті не доїхав жоден. Усе знищили.

Бувало, що за шість годин мого чергування ми мали підтверджених втрат ворога чотирьох "двохсотих", чотирьох "трьохсотих", а ще по трьох взагалі не було зрозуміло, що з ними, бо після ударів.

Тобто за кілька годин це могло бути одинадцять уражених росіян. І дуже часто ті, кого спочатку записували як "трьохсотих", потім ставали "двохсотими". Їм ніхто не надавав медичної допомоги, їх ніхто не евакуйовував.

НРК і FPV можуть максимально закривати потреби людей на передовій. Звісно, що техніка може зламатися, її можуть знищити. Але якщо за рахунок неї можна зменшити втрати наших бійців, кількість людей на передових позиціях, то це правильний шлях. Це означає менше наших втрат.

Першочергова наша задача – це врятовані життя нашої піхоти.

Але треба розуміти одну річ: воюють не роботи. Воюють люди, які ними керують. 90% людей у моїх екіпажах – це колишня піхота. Це штурмовики, бійці механізованих підрозділів. Люди, які самі сиділи на нулі, самі тримали оборону, самі ловили на себе артилерію. Для мене велика честь бути в команді таких людей.

У 2022-2024 роках піхоти на передньому краї було значно більше. Саме піхота відбивала штурми, знищувала техніку. Тоді танк міг під'їхати на 20-50 метрів до наших позицій і працювати по піхоті. Зараз танк просто не доїде.

"Війна забрала дім"

Торік, коли працювали із Третьою штурмовою, то були зовсім недалеко від мого дому на Луганщині. Було дуже важко: ти розумієш, що в рідних краях, але потрапити додому не можеш.

Мої батьки у 2022-му були змушені залишити дім, у якому прожили все життя. Просто кинули будинок і виїхали, бо Росія придумала, що це їхня територія.

Добре пам'ятаю, як усе було до 2014-го. На День Незалежності, на День міста – всі ходили у вишиванках, всюди була українська символіка. Навіть не існувало ніяких розмов про "нацистів".

Більшість людей спілкувалися російською і ніхто нікому нічого не забороняв. Усі прекрасно знали, що вони українці. А потім поступово почала працювати пропаганда. Хтось їй повірив, хтось – ні.