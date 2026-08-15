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"Восемь человек могут "минуснуть" три роты". Командир FPV-экипажа о силе дронов на фронте

08:00 15.08.2026 Сб
16 мин
Военный с позывным Гоц об ударных БПЛА, освобождении из плена побратимов и мотивации защищать страну
aimg Катерина Гончарова aimg Василина Копытко
Фото: Командир FPV-экипажа "Гоц" из спецподразделения ГУР МО "Артран" (Влад Нестеров/РБК-Украина)

Ще десять років тому один "Мавік" на всю роту був рідкістю. Сьогодні ж FPV-екіпаж із чотирьох осіб здатний виконувати завдання, для яких раніше залучали великі підрозділи.

Цю еволюцію БПЛА військовий із позивним Гоц бачив на власні очі. Ще 2015-го, майже одразу після школи, він добровольцем пішов захищати рідну Луганщину. На фронті пройшов шлях від піхотинця до командира екіпажу безпілотних систем спецпідрозділу Департаменту активних дій ГУР МО України "Артан". РБК-Україна розпитало захисника про те, як дроні змінюють сучасну війну.

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