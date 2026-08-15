"Восемь человек могут "минуснуть" три роты". Командир FPV-экипажа о силе дронов на фронте

Ще десять років тому один "Мавік" на всю роту був рідкістю. Сьогодні ж FPV-екіпаж із чотирьох осіб здатний виконувати завдання, для яких раніше залучали великі підрозділи.

Цю еволюцію БПЛА військовий із позивним Гоц бачив на власні очі. Ще 2015-го, майже одразу після школи, він добровольцем пішов захищати рідну Луганщину. На фронті пройшов шлях від піхотинця до командира екіпажу безпілотних систем спецпідрозділу Департаменту активних дій ГУР МО України "Артан". РБК-Україна розпитало захисника про те, як дроні змінюють сучасну війну.