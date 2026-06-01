"Прорвались крізь міни у ворожий тил". Як "Артан" вже 4 роки здійснює "неможливі місії"
Спецпідрозділ активних дій ГУР МО України "Артан" відзначає четверту річницю з дня створення. Він здобув особливу славу за надскладні успішні операції, як на суходолі, так і в Чорному морі.
РБК-Україна розповідає про бойовий шлях спецпідрозділу "Артан".
Головне:
- Спецпідрозділ ГУР МО України "Артан" відзначає 4-річчя з дня створення.
- Бійці підрозділу відомі виконанням надскладних місій як на суходолі, так і в Чорному морі, включаючи повернення "вишок Бойка" та рейди до окупованого Криму.
- "Артан" спеціалізується на проривах у ворожий тил, зокрема у 2024 році підрозділ спільно зі штурмовиками повернув контроль над Новомихайлівкою.
- За час повномасштабної війни підрозділ брав участь у найгарячіших боях за Енергодар, Бахмут, Куп’янськ, Часів Яр та стабілізації фронту на Запорізькому і Лиманському напрямках.
Історія Артану: операції в найгарячіших точках фронту й унікальні місії
"Артан" сформували 1 червня 2022 року в Києві. Очолює його полковник ГУР Віктор Торкотюк із позивним "Титан". Підрозділ назвали на честь племені артанців, які за легендою вбивали кожного чужинця, який прийшов з війною на їхні землі. Девіз воїнів - Scimus. Invenimus. Delemus. ("Знаємо. Знаходимо. Знищуємо.").
"Перш за все, ми воюємо за своїх дітей, нашу землю і незалежність. Тому й дату стоврення підрозділу вибрали символічну - 1 червня раніше відзначали День захисту дітей. Тому ми робимо все, щоб вони не бачили жахіть війни", - розповідає Торкотюк.
Основу "Артану" складають вмотивовані добровольці, які обʼєдналися навколо групи професійних військових та спецпризначенців. В підрозділі також воює велика кількість професійних спортсменів, серед яких - чемпіони світу та Європи з різних видів спорту.
Підрозділ прославився зухвалим операціями. Бійці "Артану" пройшли низку гарячих точок: Енергодар, Бахмут, Куп’янськ, Часів Яр, Лиманський та Запорізький напрямки.
"Артан" обороняв острів Зміїний після його повернення під контроль України, забезпечував роботу "зернового коридору", повертав так звані "вишки Бойка" і здійснив з десяток рейдів в тимчасово окупований Крим.
З січня 2026 року "Артан" виконує нове завдання на Запорізькому напрямку, де стримує штурми та вибиває ворога із захоплених позицій.
Підрозділ "Артан" відзначає 4 роки (фото надав "Артан")
Прорив у тил і звільнення Новомихайлівки
Однією з найскладніших операцій підрозділу став серпневий наступ на Донеччині торік. "Артан" спільно з 2-м штурмбатом Третьої штурмової бригади провели комплексну спецоперацію та повернули контроль над Новомихайлівкою. Ворог втратив близько роти особового складу.
Розвідники подолали кілометри "кілзони", прорвалися крізь мінні загородження прямо у ворожий тил і вели бій в оточенні чотири доби поспіль.
"Машину з десантом одразу почали атакувати FPV, обстрілювати з арти. Але ми й не подумали розвертатися - тільки вперед. Прорвалися крізь мінні загородження і успішно десантувалися у них в тилу", - згадують розвідники на позивні "Одуван" і "Перун".
Ця успішна взаємодія розвідників та штурмовиків згодом переросла у спільні дії на Лиманському напрямку, де Третій армійський корпус разом із ГУР ліквідували цілий полк армії РФ та покращили тактичне положення українських сил.
"Такі результати - це насамперед заслуга бійців і бойових командирів, які знаходять варіанти вирішення будь-якого завдання", - каже Торкотюк.
Бійці "Артану" виконують надскладні операції (фото надав "Артан")
Хроніка головних битв підрозділу
За час великої війни бійці "Артану" пройшли найгарячіші зіткнення на фронті:
- Енергодар: участь у перших нічних висадках на човнах через Каховське водосховище для спроби звільнення ЗАЕС.
- Бахмут та Часів Яр: запеклі міські бої, утримання стратегічних логістичних трас та відбиття масованих штурмів із важкою технікою.
- Куп'янськ: оборона позицій в умовах десятикратної переваги ворога. Саме тут боєць "Хохол" самотужки вижив на мінному полі у тилу противника і через три доби вийшов до своїх.
- Липці (Харківщина): влітку та восени 2024 року розвідники зачистили 400 гектарів лісу, знищивши три мотострілецькі батальйони РФ.
- Запоріжжя та Лиман (2024-2025): підрозділ стабілізував лінію фронту, повернув під контроль низку населених пунктів та перейшов у контрнаступ.
Операції на воді та в тилу ворога
Морські операції "Артану" змінили розстановку сил у Чорному морі, бійці здійснили близько десяти рейдів в тимчасово окупований Крим. Найвідомішою місією стало повернення "вишок Бойка", під час якої спецпризначенці на катерах вступили в бій із російським винищувачем Су-30 і пошкодили його.
Тоді ж боєць із позивним "Конан" випав за борт під вогнем авіації. Він провів у відкритому морі 14 годин, після чого його успішно евакуювали побратими.
Знаковою була й нічна операція на окупованій Тендрівській косі влітку 2024-го. Спецпризначенці "Артану" та Морського центру ГУР МО висадилися на косі, де знищили ворожу важку техніку, зокрема МТ-ЛБ, комплекс РЕБ, значну кількість особового складу та зруйнували фортифікаційні укріплення росіян. Бійці успішно вийшли з позиції без втрат.
Операції у глибокому тилу ворога - одна зі "спеціалізацій "Артану". Вони особливо складні, адже бійцям потрібно провести ретельну розвідку й просунуть на кілометри за лінію фронту.
"Якось ми зробили засідку у тилу ворога і знищили одного із ТОП-командирів противника. Він опинився не в той час і не в тому місці. Тоді до нас потрапили дуже важливі документи", - розповідає командир "Артану".
Бійці "Артану" часто проводять операції у тилу ворога (фото надав "Артан")
Також окремою сторінкою стало повернення тіла українського пілота у 2024-му. Спецоперацію провели за кілометр від позицій РФ на Запорізькому напрямку. Інженери підрозділу змогли зайти на окуповану територію та розмінувати катапультне крісло льотчика посеред мінного поля, де воно лежало майже 2 роки.
За успішні дії на полі бою бійців підрозділу активних дій ГУР МО України "Артан" кілька разів у своїх щоденних зверненнях до нації особисто відзначав Президент України Володимир Зеленський. Четверо бійців "Артану" отримали звання Героя України посмертно.
"Я вдячний кожному бійцю "Артану" за той внесок, який вони зробили у розвиток нашого підрозділу. Ми закінчимо цю війну однозначно перемогою. Йти вперед дуже важко, але іншого шляху у нас нема", - додає Торкотюк.
