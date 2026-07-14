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"Головна проблема – вигорання". Історія бойової медикині, яка пішла на фронт у 22 роки

13:26 14.07.2026 Вт
6 хв
Про вигорання та важливість психологічного відновлення: історія захисниці 
aimg Катерина Гончарова
"Головна проблема – вигорання". Історія бойової медикині, яка пішла на фронт у 22 роки Фото: Марія "Літа" Кравчук (надано РБК-Україна співрозмовницею)
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Велика війна застала Марію в Австрії: вона вирішила повернутися додому і долучитися до війська, коли їй було 22 роки. Як дипломована клінічна психологиня, вона могла залишитися в тилу, проте стала бойовою медикинею.

За роки війни Марія пройшла всі етапи евакуації поранених та на власному досвіді відчула, що таке гранична втома. Історію порятунку себе та інших, а також повернення до життя після вигорання медикині РБК-Україна публікує з посиланням на благодійний фонд Repower.

Головне:

  • Шлях медика. Марія з позивним "Літа" пішла на фронт у 22 роки – рятувала поранених на всіх етапах евакуації.
  • Підтримка без жалості. У спілкуванні з важкопораненими використовує психологічний досвід та гумор, а не сльози.
  • Втрата страху. Через хронічне виснаження медикиня в якийсь момент взагалі перестала реагувати на обстріли.
  • Реабілітація. Повернути інстинкт самозбереження та відновити сили їй допомогла програма Repower.
  • Психіка – це зброя. Ментальний стан бійців прямо впливає на обороноздатність, тому турбота про себе є обов'язковою.

    "Мені було мало просто сортувати гуманітарну допомогу". Як долучилася до ЗСУ

    Коли почалося повномасштабне вторгнення, Марія була в Австрії. Вона прилетіла до Відня за кілька днів до 24 лютого 2022 року. Назад до Києва мала повертатися саме в день початку повномасштабного вторгення.

    Замість запланованої дороги додому – місяці вимушеного перебування за кордоном, волонтерство і відчуття, яке не давало спокою: цього недостатньо.

    &quot;Головна проблема – вигорання&quot;. Історія бойової медикині, яка пішла на фронт у 22 рокиФото: Марія "Літа" Кравчук (надано РБК-Україна співрозмовницею)

    "Мені було мало просто сортувати гуманітарну допомогу. Хотілося бути вдома. Хотілося долучитися до того, щоб ця війна закінчилася швидше", – згадує дівчина.

    Сьогодні Марія має позивний "Літа" – на честь дня літнього сонцестояння, коли вони з коханою людиною провели свою символічну церемонію одруження. За роки війни Марія працювала практично на всіх етапах евакуації поранених: на кейсеваку, медеваках, стабілізаційних пунктах, реанімаційному автобусі, була командиркою екіпажу.

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    До війська Марія долучилася у 22 роки. За освітою вона клінічна психологиня та молодша лейтенантка запасу після військової кафедри. Проте обрала шлях бойової медикині.

    "Найкращий момент – коли майже мертва людина починає говорити"

    Серед багатьох історій особливо запам'ятався один поранений – ампутація ноги вище коліна, геморагічний шок, понад 12 годин з турнікетом, евакуація в надзвичайно важкому стані.

    &quot;Головна проблема – вигорання&quot;. Історія бойової медикині, яка пішла на фронт у 22 роки

    Фото: Марія "Літа" Кравчук (надано РБК-Україна співрозмовницею)

    "Ми отримали пацієнта майже без свідомості. Потім виявилося, що ще й повільно розвивається пневмоторакс. Ми працювали з пораненим, стабілізували, знеболювали. І дуже приємно бачити, як людина, яка фактично була між життям і смертю, починає говорити, оживає на очах, покращуються показники. Такі моменти залишаються з медиками назавжди", – розповідає Марія.

    Втім, є й інші історії, які не відпускають. Однією з найважчих категорій травм Марія називає поранення, коли людина одночасно втрачає зір і руки. "Мій друг–реабілітолог каже, що це одні з найважчих травм для відновлення. Людина не бачить і не може руками вивчати світ навколо себе".

    &quot;Головна проблема – вигорання&quot;. Історія бойової медикині, яка пішла на фронт у 22 роки

    Фото: Марія "Літа" Кравчук (надано РБК-Україна співрозмовницею)

    Як говорити з пораненим

    Попри медичну роботу, значна частина служби Марії – психологічна підтримка. Особливо це стосується людей із важкими ампутаціями або втратою зору.

    "Найважливіше – не починати жаліти людину, тим більше плакати. Натомість я розповідаю про друзів, які вже реабілітувалися, про людей, які після ампутації повернулися до активного життя. Важливо показати людині, що життя не закінчилося", – каже "Літа".

    І ще один інструмент, який рятує не менше за ліки, – гумор.

    "Іноді дуже тупий гумор працює найкраще", – переконана вона.

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    Про історію психологічного вигорання

    Марія говорить, що з часом звикаєш до вигляду важких травм. До крові. До ампутацій. До реанімації. Але є речі, до яких звикнути неможливо. "Горювання інших людей – це важко".

    Вона згадує літню жінку, яка отримала тіло загиблого сина. "Ми просто надавали їй допомогу через різке підвищення тиску. Але я досі пам'ятаю її крик". Саме такі моменти часто стають причиною емоційного виснаження. Робота військового медика не має графіка. Іноді день проходить спокійно, а іноді доводиться працювати без сну понад добу.

    "Головна проблема – вигорання. Це ненормований режим. Ти можеш півтори доби безперервно працювати з пацієнтами. Згодом організм починає вимикати навіть інстинкт самозбереження. Під час однієї з ротацій на Херсонщині я усвідомила, що настільки виснажилася, що вже не реагую на небезпеку. По нас били "Гради". Поруч лежало тіло без голови. Я була настільки втомлена, що навіть не намагалася ховатися", – звертає увагу співрозмовниця.

    Саме тоді Марія зрозуміла, що допомога потрібна не лише пораненим.

    &quot;Головна проблема – вигорання&quot;. Історія бойової медикині, яка пішла на фронт у 22 роки

    Фото: Марія "Літа" Кравчук (надано РБК-Україна співрозмовницею)

    "Після роботи з психологом я хоча б почала бігти в укриття"

    У 2024 році Марія стала учасницею програми психологічного відновлення Repower, яка відбувалась у Швеції. Зізнається: їхала зі скепсисом.

    "Я думала, що там буде багато цивільних людей, які роблять вигляд, що розуміють військових". Але реальність виявилася іншою. Робота з психологами, психотерапевтом та подальше відновлення допомогли повернути відчуття безпеки та реакцію на небезпеку.

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    &quot;Головна проблема – вигорання&quot;. Історія бойової медикині, яка пішла на фронт у 22 роки

    Фото: Марія "Літа" Кравчук (надано РБК-Україна співрозмовницею)

    Саме тому, переконана Марія, турбота про психічне здоров’я – це не про слабкість.

    Психічні захворювання такі ж важливі, як і соматичні. Якщо їх ігнорувати, вони накопичуються, погіршують стан людини, ускладнюють відновлення навіть після фізичних травм, зазначає вона.

    "Це напряму впливає на якість життя. Більше того – впливає на здатність військового виконувати свою роботу. Психічний стан військового впливає на обороноздатність країни. Якщо я займаюся цим зараз – це наш внесок у майбутнє. Ми не знаємо, що буде завтра. Але можемо зробити все, щоб залишатися функціональними сьогодні", –каже Марія.

    Серед практик з програми Repower, які вона використовує досі – прогресивна м'язова релаксація та техніка завершених сновидінь для боротьби з нічними жахіттями.

    "Коли тебе переслідує страшний сон, ти можеш свідомо придумати для нього інше завершення. Це реально працює", – звертає вона увагу.

    Психічне здоров'я – це важливо

    Цього року Марія вдруге стала учасницею програми Repower – вже в Карпатах. На момент подачі заявки вона працювала, здобувала медичну освіту та відчувала повне виснаження.

    "Була абсолютна дофамінова яма. Нічого не хотілося і нічого не виходило", – зазначає дівчина.

    &quot;Головна проблема – вигорання&quot;. Історія бойової медикині, яка пішла на фронт у 22 роки

    Фото: Марія "Літа" Кравчук (надано РБК-Україна співрозмовницею)

    Сьогодні Марія переконана: турбота про психічне здоров'я для військових – не примха і не вияв слабкості. Це ще один спосіб рятувати життя. У тому числі власне. Для когось підтримкою стає психотерапія. Для когось – побратими. Для когось – маленькі ритуали.

    "Мене дуже підтримують красиві дрібниці. Навіть якщо це просто гірлянда, яку можна повісити на позиції. Або можливість приготувати собі щось смачне. Або зробити місце навколо трохи затишнішим", – зізнається молода захисниця.

    Після років війни Марія знає просту річ: рятувати інших стає вкрай важко, якщо повністю забути про себе.

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