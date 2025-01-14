Вісім країн НАТО оголосили план дій у відповідь на інциденти в Балтійському морі

Фінляндія, Естонія, Данія, Німеччина, Латвія, Литва, Польща і Швеція заявили про засудження "недбалих або зловмисних" актів саботажу щодо підводної інфраструктури в Балтійському морі.

"Ми сповнені рішучості стримувати, виявляти і протидіяти будь-яким спробам саботажу. Будь-який напад на нашу інфраструктуру зіткнеться з рішучою відповіддю", - йдеться в заяві.

Сторони привітали початок операції НАТО "Балтійський вартовий", розгортання додаткових сил і наголосили, що структури Альянсу підтримуватимуть зусилля із захисту підводних активів.

"Балтійська вісімка" оголосила про впровадження інноваційних рішень для відстеження підозрілих суден і підводного моніторингу. "Це включатиме в себе розширені партнерські відносини з приватним сектором, зокрема з операторами інфраструктури та передовими технологічними компаніями", - йдеться в заяві.

Для захисту підводних об'єктів країни готові діяти індивідуально і колективно, зокрема в рамках НАТО і ЄС. Вони спільно визначать подальші заходи у відповідь на "навмисне пошкодження або безвідповідальну поведінку".

Крім того, у заяві йдеться про те, що тіньовий флот Російської Федерації становить загрозу морській та екологічній безпеці регіону Балтійського моря. "Ми вживаємо рішучих заходів для усунення цих загроз. Ми залишаємо за собою право відповідно до міжнародного права вживати заходів проти будь-яких суден, які обходять санкції і загрожують нашій безпеці, інфраструктурі та навколишньому середовищу", - зазначила "Балтійська вісімка".

Інциденти в Балтійському морі

Наприкінці 2024 року в Балтійському морі було пошкоджено підводні кабелі зв'язку між Фінляндією та Естонією. Після цього затримали судно Eagle S із тіньового флоту танкерів Російської Федерації.

Як встановило слідство, екіпаж Eagle S мав намір пошкодити ще один енергетичний кабель Estlink 1, а також газопровід BalticConnector. Вісім із 24 членів екіпажу перебувають під забороною виїзду з Фінляндії. Капітаном судна є громадянин Грузії, екіпаж складається з громадян Індії та Грузії.

До цього було обірвано два інших кабелі передачі даних між Фінляндією та Німеччиною. Серед підозрюваних було китайське вантажне судно Yi Peng 3 з російським капітаном. Військові представники НАТО заявили, що Москва провокаціями в Балтійському морі промацує реакцію Альянсу.