Восемь стран НАТО объявили план действий в ответ на инциденты в Балтийском море

Финляндия, Эстония, Дания, Германия, Латвия, Литва, Польша и Швеция заявили об осуждении "небрежных или злонамеренных" актов саботажа в отношении подводной инфраструктуры в Балтийском море.

"Мы полны решимости сдерживать, обнаруживать и противодействовать любым попыткам саботажа. Любое нападение на нашу инфраструктуру будет встречено решительным ответом", - говорится в заявлении.

Стороны приветствовали начало операции НАТО "Балтийский страж", развертывание дополнительных сил отметили, что структуры Альянса будут поддерживать усилия по защите подводных активов.

"Балтийская восьмерка" объявила о внедрении инновационных решений для отслеживания подозрительных судов и подводного мониторинга. "Это будет включать в себя расширенные партнерские отношения с частным сектором, в частности с операторами инфраструктуры и передовыми технологическими компаниями", - говорится в заявлении.

Для защиты подводных объектов страны готовы действовать индивидуально и коллективно, в том числе в рамках НАТО и ЕС. Они совместно определят дальнейшие меры в ответ на "преднамеренное повреждение или безответственное поведение".

Кроме того, в заявлении говорится, что теневой флот Российской Федерации представляет угрозу морской и экологической безопасности региона Балтийского моря. "Мы принимаем решительные меры для устранения этих угроз. Мы оставляем за собой право в соответствии с международным правом принимать меры против любых судов, которые обходят санкции и угрожают нашей безопасности, инфраструктуре и окружающей среде", - отметила "Балтийская восьмерка".

Инциденты в Балтийском море

В конце 2024 года в Балтийском море были повреждены подводные кабели связи между Финляндией и Эстонией. После этого задержали судно Eagle S из теневого флота танкеров Российской Федерации.

Как установило следствие, экипаж Eagle S намеревался повредить еще один энергетический кабель Estlink 1, а также газопровод BalticConnector. Восемь из 24 членов экипажа находятся под запретом выезда из Финляндии. Капитаном судна является гражданин Грузии, экипаж состоит из граждан Индии и Грузии.

До этого были оборваны два других кабеля передачи данных между Финляндией и Германией. Среди подозреваемых было китайское грузовое судно Yi Peng 3 с российским капитаном. Военные представители НАТО заявили, что Москва провокациями в Балтийском море прощупывает реакцию Альянса.