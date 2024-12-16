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РФ проводить провокації у Балтійському морі, щоб перевірити реакцію НАТО, - польський адмірал

Понеділок 16 грудня 2024 18:38
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РФ проводить провокації у Балтійському морі, щоб перевірити реакцію НАТО, - польський адмірал Ілюстративне фото: Росія провокаціями у Балтійському морі випробовує терпіння НАТО (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація порушує мобільний зв'язок і дані відстеження суден у Балтійському морі. Це може бути загрозою для суден.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив командувач Центру військово-морських операцій Польщі віце-адмірал Кшиштоф Яворський, пише Reuters.

На його думку, Росія порушує мобільний зв'язок і дані відстеження суден у Балтійському морі для того, щоб перевірити реакцію західних держав.

Він зауважив, що Москва систематично використовує таку тактику, щоб приховати пересування своїх суден і зірвати операції інших у морі, яке межує з вісьмома країнами НАТО і Росією.

"Гібридна війна на Балтиці є найбільшим викликом, з яким ми стикаємося. Ми говоримо про агресивну поведінку Росії. Вони намагаються порушити наше життя. Вони також випробовують нас як альянс, щоб побачити, як далеко вони можуть зайти", - сказав Яворський.

Що передувало

Раніше ми писали про те, що у Балтійському морі було пошкоджено два підводні телекомунікаційні кабелі, зокрема C-Lion1, який з'єднує Гельсінкі та Росток. Тоді серед підозрюваних було китайське вантажне судно Yi Peng 3 під керівництвом російського капітана.

Згодом стало відомо, що у Балтійському морі виявлено пошкодження кабелю між Литвою та Швецією. А ще пізніше спеціалісти виявили новий обрив кабелю між Швецією та Фінляндією, обрив стався на суходолі у Фінляндії.

Водночас командувач концепціями та трансформацією НАТО П'єр Вандьє заявив, що Альянс розпочав планування створення власного флоту безпілотних катерів, які покликані допомогти захистити критично важливу підводну інфраструктуру в Балтійському та Середземному морях.

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