РФ проводить провокації у Балтійському морі, щоб перевірити реакцію НАТО, - польський адмірал
Російська Федерація порушує мобільний зв'язок і дані відстеження суден у Балтійському морі. Це може бути загрозою для суден.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив командувач Центру військово-морських операцій Польщі віце-адмірал Кшиштоф Яворський, пише Reuters.
На його думку, Росія порушує мобільний зв'язок і дані відстеження суден у Балтійському морі для того, щоб перевірити реакцію західних держав.
Він зауважив, що Москва систематично використовує таку тактику, щоб приховати пересування своїх суден і зірвати операції інших у морі, яке межує з вісьмома країнами НАТО і Росією.
"Гібридна війна на Балтиці є найбільшим викликом, з яким ми стикаємося. Ми говоримо про агресивну поведінку Росії. Вони намагаються порушити наше життя. Вони також випробовують нас як альянс, щоб побачити, як далеко вони можуть зайти", - сказав Яворський.
Що передувало
Раніше ми писали про те, що у Балтійському морі було пошкоджено два підводні телекомунікаційні кабелі, зокрема C-Lion1, який з'єднує Гельсінкі та Росток. Тоді серед підозрюваних було китайське вантажне судно Yi Peng 3 під керівництвом російського капітана.
Згодом стало відомо, що у Балтійському морі виявлено пошкодження кабелю між Литвою та Швецією. А ще пізніше спеціалісти виявили новий обрив кабелю між Швецією та Фінляндією, обрив стався на суходолі у Фінляндії.
Водночас командувач концепціями та трансформацією НАТО П'єр Вандьє заявив, що Альянс розпочав планування створення власного флоту безпілотних катерів, які покликані допомогти захистити критично важливу підводну інфраструктуру в Балтійському та Середземному морях.
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