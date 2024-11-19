Німеччина та Фінляндія попередили про гібридну війну після пошкодження підводного кабелю зв'язку
Німеччина і Фінляндія почали спільне розслідування пошкодження підводного комунікаційного кабелю, що з'єднує їхні території. Інцидент викликає серйозну стурбованість на тлі напружених відносин із Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ Фінляндії.
Міністри закордонних справ Німеччини Анналена Бербок і Фінляндії Еліна Валтонен виступили із заявою, в якій наголосили на важливості захисту критичної інфраструктури.
"Той факт, що подібний випадок одразу викликає підозри в навмисному пошкодженні, свідчить про нестабільність нашого часу", - зазначили вони.
Міністри також наголосили, що європейська безпека стикається із загрозою не лише через війну в Україні, а й через гібридні атаки. Вони наголосили на необхідності посилення захисту стратегічно важливих об'єктів.
Напруженість у регіоні зберігається з 2022 року, коли Росія почала вторгнення в Україну. Інцидент у Балтійському морі знову підкреслює крихкість сучасної безпеки.
Пошкодження підводного кабелю між Фінляндією та Німеччиною
Підводний кабель C-Lion1, що з'єднує Фінляндію та Німеччину через Балтійське море, виявився пошкодженим. Зв'язок перервано, причина інциденту поки невідома.
Компанія повідомила початок ремонту, який може зайняти 5–15 днів. Кабель довжиною 1173 км з'єднує Гельсінкі та Росток, функціонуючи з 2016 року як єдиний прямий маршрут між Фінляндією та Центральною Європою.
Також у Балтійському морі виявлено пошкодження кабелю між Литвою та Швецією. Інцидент стався в неділю вранці близько 10:00.
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