Вісім країн ЄС виділили пів мільярда доларів на зброю для України в рамках PURL

Допомога партнерів

Як нещодавно повідомили в Офісі президента, внески партнерів для покриття першочергових потреб української оборони в рамках ініціативи PURL вже досягли 2,82 млрд доларів. Завдяки цим коштам вдалося сформувати п’ять пакетів американського озброєння.

Крім того, відомо, що країни НАТО у 2026 році планують надати Україні близько 60 млрд доларів допомоги.

Альянс також має намір розвивати співпрацю з українською оборонною промисловістю, використовуючи її знання та досвід для спільного зміцнення оборонних можливостей.

Що таке PURL

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - це програма США та НАТО, яка дозволяє Україні отримувати американську зброю за рахунок країн-партнерів, що входять до Альянсу.

Україна формує список пріоритетних потреб у озброєнні, а партнери спільно фінансують закупівлю необхідної техніки у США, яка потім постачається Україні.

Механізм PURL прискорює постачання озброєнь, оскільки закупівлі відбуваються безпосередньо з наявних американських запасів.

Він також дозволяє максимально цілеспрямовано використовувати ресурси, фокусуючись на тому, що Україні потрібно саме зараз.

