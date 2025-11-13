Восемь стран ЕС выделили полмиллиарда долларов на оружие для Украины в рамках PURL

Помощь партнеров

Как недавно сообщили в Офисе президента, взносы партнеров для покрытия первоочередных потребностей украинской обороны в рамках инициативы PURL уже достигли 2,82 млрд долларов. Благодаря этим средствам удалось сформировать пять пакетов американского вооружения.

Кроме того, известно, что страны НАТО в 2026 году планируют предоставить Украине около 60 млрд долларов помощи.

Альянс также намерен развивать сотрудничество с украинской оборонной промышленностью, используя ее знания и опыт для совместного укрепления оборонных возможностей.

Что такое PURL

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - это программа США и НАТО, которая позволяет Украине получать американское оружие за счет стран-партнеров, входящих в Альянс.

Украина формирует список приоритетных потребностей в вооружении, а партнеры совместно финансируют закупку необходимой техники в США, которая затем поставляется Украине.

Механизм PURL ускоряет поставки вооружений, поскольку закупки происходят непосредственно из имеющихся американских запасов.

Он также позволяет максимально целенаправленно использовать ресурсы, фокусируясь на том, что Украине нужно именно сейчас.

