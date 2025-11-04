НАТО планує надати Україні 60 млрд доларів: в Альянсі розкрили плани на 2026 рік
Країни НАТО наступного року планують виділити Україні близько 60 млрд доларів. Окрім того, Альянс планує співпрацювати з українською оборонною промисловістю, використовуючи її знання та досвід.
Про це заявив голова представництва НАТО в Україні Патрік Тернер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
"Допомогу за цими пакетами (в рамках ініціативи PURL – ред.) або вже надано, або вона ще перебуває в процесі надходження до України. Ми активно працюємо над організацією та фінансуванням наступних пакетів. Це довгострокова й масштабна ініціатива, тому загальний обсяг підтримки буде значним", - заявив Тернер.
За його словами, це ключовий елемент у загальній військовій допомозі Україні, яку надають союзники Альянсу.
"Наприклад, у 2024 році країни НАТО надали Україні військової допомоги на понад 50 млрд доларів. Остаточні цифри за цей рік ще не визначені. Уряд України повідомив своїх партнерів, зокрема в НАТО, що 2026 року загальний оборонний бюджет країни становитиме 120 млрд доларів, з яких половину профінансує Україна, а половину – міжнародні партнери", - сказав він.
Глава представництва Альянсу в Україні також підкреслив, що ініціатива PURL є дуже важливою частиною цієї загальної підтримки, хоча загальна допомога не обмежується лише нею.
"Виділення 60 млрд наступного року – це дуже велика й практична підтримка, знов таки, ініціатива PURL. Це життєво необхідна підтримка", - додав Тернер.
За його словами, НАТО також хоче працювати з українською промисловістю та інноваціями. Важливо зрозуміти та вивчити, як Україна переходить від створення концепції спроможності до передачі озброєння в застосування на полі бою за лічені тижні.
"Є так званий Комплексний пакет допомоги НАТО Україні (КПД), який передбачає цілу низку напрямків надання нелетальної підтримки України. Він охоплює як допомогу, пов’язану з умовами на полі бою, так і довгострокові програми, наприклад, підтримку лікарень або допомогу ветеранам. Це є одним із пріоритетних напрямків допомоги НАТО", - підкреслив він.
Крім того, за словами дипломата, у Польщі діє спільний центр, який займається вивченням та впровадженням бойового досвіду та допомогою у протидії загрозам на полі бою.
"Дуже важливо працювати з Україною над досягненням низки цілей для подальшого підвищення нашої взаємосумісності, а також над деякими пріоритетними реформами. Завжди буває так, що потенційні члени НАТО, знаєте, проводять реформи, які хотіли б бачити члени НАТО, і Україна робить значний прогрес у проведенні таких реформ", - підсумував Тернер.
Що передувало
Нагадаємо, у вересні стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа затвердила перші два пакети військової допомоги Україні за програмою PURL.
Як розповідав президент Володимир Зеленський, він розраховує на виділення країнами Європи по 1 млрд євро на місяць на закупівлю американської зброї в межах механізму PURL.
Більше про програму PURL від НАТО – читайте у матеріалі РБК-Україна.