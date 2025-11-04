НАТО планує надати Україні 60 млрд доларів: в Альянсі розкрили плани на 2026 рік

Країни НАТО наступного року планують виділити Україні близько 60 млрд доларів. Окрім того, Альянс планує співпрацювати з українською оборонною промисловістю, використовуючи її знання та досвід.

Про це заявив голова представництва НАТО в Україні Патрік Тернер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

"Допомогу за цими пакетами (в рамках ініціативи PURL – ред.) або вже надано, або вона ще перебуває в процесі надходження до України. Ми активно працюємо над організацією та фінансуванням наступних пакетів. Це довгострокова й масштабна ініціатива, тому загальний обсяг підтримки буде значним", - заявив Тернер.

За його словами, це ключовий елемент у загальній військовій допомозі Україні, яку надають союзники Альянсу.

"Наприклад, у 2024 році країни НАТО надали Україні військової допомоги на понад 50 млрд доларів. Остаточні цифри за цей рік ще не визначені. Уряд України повідомив своїх партнерів, зокрема в НАТО, що 2026 року загальний оборонний бюджет країни становитиме 120 млрд доларів, з яких половину профінансує Україна, а половину – міжнародні партнери", - сказав він.

Глава представництва Альянсу в Україні також підкреслив, що ініціатива PURL є дуже важливою частиною цієї загальної підтримки, хоча загальна допомога не обмежується лише нею.

"Виділення 60 млрд наступного року – це дуже велика й практична підтримка, знов таки, ініціатива PURL. Це життєво необхідна підтримка", - додав Тернер.

За його словами, НАТО також хоче працювати з українською промисловістю та інноваціями. Важливо зрозуміти та вивчити, як Україна переходить від створення концепції спроможності до передачі озброєння в застосування на полі бою за лічені тижні.

"Є так званий Комплексний пакет допомоги НАТО Україні (КПД), який передбачає цілу низку напрямків надання нелетальної підтримки України. Він охоплює як допомогу, пов’язану з умовами на полі бою, так і довгострокові програми, наприклад, підтримку лікарень або допомогу ветеранам. Це є одним із пріоритетних напрямків допомоги НАТО", - підкреслив він.

Крім того, за словами дипломата, у Польщі діє спільний центр, який займається вивченням та впровадженням бойового досвіду та допомогою у протидії загрозам на полі бою.

"Дуже важливо працювати з Україною над досягненням низки цілей для подальшого підвищення нашої взаємосумісності, а також над деякими пріоритетними реформами. Завжди буває так, що потенційні члени НАТО, знаєте, проводять реформи, які хотіли б бачити члени НАТО, і Україна робить значний прогрес у проведенні таких реформ", - підсумував Тернер.