Вісім БПЛА та 480 окупантів: Генштаб оновив втрати росіян

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.12 орієнтовно склали:

особового складу - близько 101430 (+480) осіб ліквідовано,

танків - 3006 (+1) од,

бойових броньованих машин - 5994 (+8) од,

артилерійських систем - 1988 (+4) од,

РСЗВ - 418 (+4) од,

засоби ППО - 212 (+0) од,

літаків - 283 (+0) од,

гелікоптерів - 267 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1706 (+8),

крилаті ракети - 653 (+0),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4627 (+5) од,

спеціальна техніка - 178 (+0).

Вказано, що найбільших втрат противник зазнав на Куп'янському, Авдіївському та Бахмутському напрямках.

Нагадаємо, за даними Генштабу, через значні втрати окупаційна влада продовжує перепрофілювати лікарні Луганської області у військові госпіталі.

Також ми писали, що на тимчасово окупованих територіях росіяни тримають своїх поранених за ґратами, щоб ті не втікали.

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