Восемь БПЛА и 480 оккупантов: Генштаб обновил потери россиян

Украинские защитники за минувшие сутки уничтожили еще 480 оккупантов и сбили восемь вражеских БПЛА. С начала полномасштабного вторжения потери РФ составляют 101 430 военных убитыми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 24.12 ориентировочно составили:
Указано, что наибольшие потери противник понес на Купянском, Авдеевском и Бахмутском направлениях.
Напомним, по данным Генштаба, из-за значительных потерь оккупационные власти продолжают перепрофилировать больницы Луганской области в военные госпитали.
Также мы писали, что на временно оккупированных территориях россияне держат своих раненых за решеткой, чтобы те не убегали.
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