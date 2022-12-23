ua ru
Пт, 23 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Поранених тримають за ґратами, щоб не втікали. У Резнікова розповіли про проблеми росіян

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 23 грудня 2022 22:50
Поранених тримають за ґратами, щоб не втікали. У Резнікова розповіли про проблеми росіян Фото: війська РФ поранених солдатів тримають за ґратами, щоб ті не тікали (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Для недопущення дезертирства легкопоранених, приміщення, в яких вони знаходяться, замикаються на металеві грати.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram заступника міністра оборони України Ганни Маляр.

Медичні установи на тимчасово окупованій території України перевантажені та не в змозі впоратися з великою кількістю поранених російських окупаційних військ.

Значна кількість з них вмирає, так і не дочекавшись першочергової медичної допомоги, у тому числі через відсутність персоналу та відсутність необхідного медичного обладнання та препаратів.

Раніше ми писали, що окупанти через численні втрати серед особового складу переробляють лікарні Луганської області на військові госпіталі, відмовляючи цивільним у медичному обслуговуванні.

Також повідомлялося, що російські військові виганяють місцевих з їхніх будинків у населених пунктах, які розташовані на лінії фронту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України Війська РФ
NEWS
Дефіцит зменшується. В "Укренерго" оцінили стан енергосистеми в країні
Дефіцит зменшується. В "Укренерго" оцінили стан енергосистеми в країні
DAILY
Ростислав Шурма: Сплата податків має стати не набагато дорожчою, ніж їхня оптимізація
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ростислав Шурма: Сплата податків має стати не набагато дорожчою, ніж їхня оптимізація