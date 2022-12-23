Поранених тримають за ґратами, щоб не втікали. У Резнікова розповіли про проблеми росіян

Для недопущення дезертирства легкопоранених, приміщення, в яких вони знаходяться, замикаються на металеві грати.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram заступника міністра оборони України Ганни Маляр.

Значна кількість з них вмирає, так і не дочекавшись першочергової медичної допомоги, у тому числі через відсутність персоналу та відсутність необхідного медичного обладнання та препаратів.

Медичні установи на тимчасово окупованій території України перевантажені та не в змозі впоратися з великою кількістю поранених російських окупаційних військ.

Раніше ми писали, що окупанти через численні втрати серед особового складу переробляють лікарні Луганської області на військові госпіталі, відмовляючи цивільним у медичному обслуговуванні.

Також повідомлялося, що російські військові виганяють місцевих з їхніх будинків у населених пунктах, які розташовані на лінії фронту.

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