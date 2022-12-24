Ворог зазнає втрат у Луганській області, обладнює лікарні під військові шпиталі, - Генштаб

Через значні втрати російських військ, окупаційна влада продовжує перепрофілювати лікарні Луганської області у військові госпіталі. Так сталося з місцевими медустановами у Біловодську та Марківці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

У понеділок, 19 грудня, у місті Старобільськ до хірургічного відділення районної лікарні облаштованого під військовий госпіталь, привезли близько 100 поранених військовослужбовців супротивника.

Минулої доби російські окупанти завдали 3 ракетних і 10 авіаційних ударів, зокрема, по цивільній інфраструктурі в Донецькій області. Також ворог здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню, внаслідок атак постраждали цивільні об'єкти міста Херсон, є жертви серед мирного населення.

Сили оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Андріївка Луганської області та Ямполівка, Роздолівка, Бахмутське, Бахмут, Північне, Нью-Йорк, Красногорівка, Водяне та Мар'їнка Донецької області.

На Волинському та Поліському напрямах ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв із мінометів район населеного пункту Гірки Сумської області.

На Слобожанському напрямку мінометні та артилерійські обстріли зазнали районів населених пунктів Гур'єв, Ветеринарне, Кудіївка, Гоптівка, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Амбарне, Новомлинськ та Дворічна у Харківській області.

На Куп'янському напрямку ворог здійснив обстріл з танків, мінометів та артилерії по районах Кислівки, Котлярівки, Табаївки, Крохмального Харківської області та Новоселівського, Стельмахівки та М'ясожарівки Луганської області.

На Лиманському напрямку під вогонь потрапили Макіївка, Майданчик, Червонопопівка, Терни та Діброва у Луганській області.

У Бахмутському напрямку противник обстріляв з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони двадцяти п'яти населених пунктів. Серед них – Спірне, Берестове, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Годинник Яр, Ступочки, Біла Гора, Диліївка та Опитне Донецької області.

На Авдіївському напрямку обстріли зафіксовано поблизу Кам'янки, Авдіївки, Веселого, Водяного, Першотравневого, Невельського, Красногорівки, Георгіївки, Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Також ворог завдав авіаудару біля Авдіївки.

На Новопавлівському напрямку під артилерійський вогонь потрапили Вугледар, Пречистівка та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках обстрілів з реактивної та ствольної артилерії зазнали понад п'ятдесят населених пунктів. Серед них – Времівка, Малинівка, Дорожнянка, Мала Токмачка Запорізької області та Херсон, Гаврилівка, Новодмитрівка, Бургунка, Інженерне та Чорнобаївка Херсонської області.

Противник продовжує зазнавати втрат. 22 грудня у Запорізькій області Сили оборони знищили дві артилерійські системи з боєкомплектом. Понад 70 військовослужбовців противника зазнали поранень. Інформація щодо ліквідованих окупантів уточнюється.

Українська авіація протягом доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу.

ЗСУ збили 9 ворожих БПЛА різних типів.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України вразили 2 пункти управління, 2 склади боєприпасів та 11 районів зосередження живої сили загарбників.

Раніше ми писали, що українські військові на Сумщині знищили диверсійну групу окупантів.

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