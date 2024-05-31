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Вісім бойових вертольотів РФ вилетіли з Білорусі: куди їх направили

Фото: вертольоти ВКС РФ покинули територію Білорусі (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

З аеродрому Білорусі вилетіло вісім вертольотів ВКС РФ Мі-24 и Мі-8, які напередодні прибули на білоруське летовище "Барановичі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн" у Telegram.

"О 8:36 з аеродрому "Барановичі" пішли на зліт 8 вертольотів Мі-24 і Мі-8 ВКС РФ. Наразі вертольоти тримають курс на РФ і відлітають із Білорусі", - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що таким чином група з восьми гелікоптерів РФ пробула в Барановичах рівно 5 днів. 

За даними моніторингової групи, наразі у Барановичах залишаються

  • 2 розвідувальні літаки Су-24МР ВКС РФ;
  • мінімум 4 винищувачі Су-30СМ ВКС РФ;

Що передувало

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що до Білорусі прибули шість російських бойових вертольотів Мі-24 та Мі-8. Втім, як стало відомо пізніше, їх кількість насправді складала 8 одиниць.

Зауважимо, що інформація про перекидання авіації РФ до Білорусі з'явилася на тлі початку спільних навчань ВПС та ППО оборони РФ та РБ.

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