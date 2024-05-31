Вісім бойових вертольотів РФ вилетіли з Білорусі: куди їх направили

Що передувало

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що до Білорусі прибули шість російських бойових вертольотів Мі-24 та Мі-8. Втім, як стало відомо пізніше, їх кількість насправді складала 8 одиниць.

Зауважимо, що інформація про перекидання авіації РФ до Білорусі з'явилася на тлі початку спільних навчань ВПС та ППО оборони РФ та РБ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.