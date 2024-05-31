Восемь боевых вертолетов РФ вылетели из Беларуси: куда их направили

Что предшествовало

Напомним, ранее сообщалось, что в Беларусь прибыли шесть российских боевых вертолетов Ми-24 и Ми-8. Впрочем, как стало известно позже, их количество на самом деле составляло 8 единиц.

Заметим, что информация о переброске авиации РФ в Беларусь появилась на фоне начала совместных учений ВВС и ПВО обороны РФ и РБ.

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