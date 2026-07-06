Загроза детонації, їдкий дим та евакуація: що відбувається у Вишневому

Протягом минулої ночі Росія обстрілювала як столицю, так і Київську область. Внаслідок цього індекс якості повітря у Вишневому становив 193 - це відповідає шкідливому рівню забруднення.

Основним забруднювачем є дрібнодисперсний пил PM2.5. У разі тривалого перебування надворі таке повітря може ускладнювати дихання та негативно впливати на людей із серцево-судинними захворюваннями.

У Вишневому 6 липня зафіксували різке погіршення якості повітря (Фото: скриншот)

Наразі у Вишневій громаді організували два пункти евакуації. Усіх, хто потребує допомоги з виїздом, просять звертатися за такими адресами:

м. Вишневе - вул. Європейська, 30; .

. с. Крюківщина - вул. Балукова, 1Е

Місцева влада закликає жителів зберігати спокій, виконувати вказівки відповідальних служб і, за можливості, взяти із собою документи, необхідні ліки, воду та найнеобхідніші речі.

"Через загрозу повторної детонації вибухонебезпечних предметів перебування поблизу місця ураження є вкрай небезпечним. Територію оточено поліцією. Закликаю жителів громади залишатися у безпечних місцях і не наближатися до зони, де тривають роботи", - наголосив глава Київської ОВА Микола Калашник.