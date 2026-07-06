Угроза детонации, едкий дым и эвакуация: что происходит в Вишневом

В минувшую ночь Россия обстреливала как столицу, так и Киевскую область. В результате этого индекс качества воздуха в Вишневом составил 193 - это соответствует вредному уровню загрязнения.

Основным загрязнителем является мелкодисперсная пыль PM2.5. В случае длительного пребывания на улице такой воздух может затруднять дыхание и отрицательно влиять на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В Вишневом 6 июля зафиксировали резкое ухудшение качества воздуха (Фото: скриншот)

Сейчас в Вишневой общине организовали два пункта эвакуации. Всех, кто нуждается в помощи с выездом, просят обращаться по следующим адресам:

г. Вишневое - ул. Европейская, 30;

с. Крюковщина - ул. Балукова, 1Е

Местные власти призывают жителей сохранять спокойствие, следовать указаниям ответственных служб и, по возможности, взять с собой документы, необходимые лекарства, воду и самые необходимые вещи.

"Из-за угрозы повторной детонации взрывоопасных предметов пребывания вблизи места поражения крайне опасно. Территория оцеплена полицией. Призываю жителей общины оставаться в безопасных местах и не приближаться к зоне, где продолжаются работы", - подчеркнул глава Киевской ОВА Николай Калашник.