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Угроза детонации, едкий дым и эвакуация: что происходит в Вишневом

09:28 06.07.2026 Пн
2 мин
Есть возможность быстро выехать из города
aimg Юлия Капитонова
Фото: Россия снова терроризировала Киевщину (facebook.com/MNSKOB)

Утром 6 июля в Вишневом Киевской области зафиксирован вредный уровень загрязнения воздуха. Местные власти подготовили пункты эвакуации для тех, кто планирует выехать из города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Вишневой городской территориальной громады и сообщение "Вишневая МТГ Инфо".

В минувшую ночь Россия обстреливала как столицу, так и Киевскую область. В результате этого индекс качества воздуха в Вишневом составил 193 - это соответствует вредному уровню загрязнения.

Основным загрязнителем является мелкодисперсная пыль PM2.5. В случае длительного пребывания на улице такой воздух может затруднять дыхание и отрицательно влиять на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В Вишневом 6 июля зафиксировали резкое ухудшение качества воздуха (Фото: скриншот)

Сейчас в Вишневой общине организовали два пункта эвакуации. Всех, кто нуждается в помощи с выездом, просят обращаться по следующим адресам:

  • г. Вишневое - ул. Европейская, 30;
  • с. Крюковщина - ул. Балукова, 1Е

Местные власти призывают жителей сохранять спокойствие, следовать указаниям ответственных служб и, по возможности, взять с собой документы, необходимые лекарства, воду и самые необходимые вещи.

"Из-за угрозы повторной детонации взрывоопасных предметов пребывания вблизи места поражения крайне опасно. Территория оцеплена полицией. Призываю жителей общины оставаться в безопасных местах и не приближаться к зоне, где продолжаются работы", - подчеркнул глава Киевской ОВА Николай Калашник.

Ранее РБК-Украина писало, что жителей Вишневой общины в Киевской области призвали не выходить на улицы после атаки России.

Известно, что 6 июля РФ обстреливала Бучанский, Вышгородский и Броварской районы области.

В результате ударов врага повреждены частные дома, предприятия и другие объекты гражданской инфраструктуры. Местные власти заявляют об одном погибшем и 15 пострадавших.

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