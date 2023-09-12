"Вишки Бойка" допоможуть Україні забезпечити вільну торгівлю у Чорному морі, - експерт

Під час успішної спецоперації сили ГУР повернули контроль над "вежами Бойка", які РФ захопила ще 2015 року. Ця операція дає Україні значну військову перевагу на морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на військових експертів для Liga .

За словами капітана першого рангу, керівника програми Центру глобалістики "Стратегія 21" Павла Лакійчука, росіяни використовували ці платформи як систему спостереження: вони відслідковували рух суден та надводну атмосферу. Але більше не буде.

"Ворог використав ці вишки, серед іншого, і як проміжну зупинку - для поповнення штурмових вертольотів пальним та ракетним озброєнням", - уточнює екс-спікер Генштабу Владислав Селезньов.

За словами Селезньова, ворог не зможе повернути вежі під свій контроль - для цього йому потрібно буде відправляти до них кораблі, а Україна тримає під ракетним контролем цю частину Чорного моря.

"Далі буде більше і ми зможемо закрити кораблі Чорноморського флоту в бухтах акваторії, щоб вони не висовували носа взагалі і не заважали безпечній морській торгівлі", - додає Селезньов.

Крім того, у ГУР повернення контролю над "вежами Бойка" у Чорному морі називають кроком до звільнення тимчасово окупованого Криму та повернення контролю над акваторією Чорного моря.

Як відомо, сили ГУР повернули під контроль України бурові платформи "Петро Годовалець" та "Україна", а також СПБУ "Таврида" та СПБУ "Сиваш". Під час операції спецназу вдалося захопити цінні трофеї: запас вертолітних боєприпасів та станцію "Нева", яка може відстежувати рух суден у Чорному морі.

Вишки Бойка

"Вишки Бойка" - це бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму у Чорному морі. Назву отримали після статті 2011 року Олексія Шалайського та Юрія Ніколова "Вишка для Бойка", в якій повідомлялося про закупівлю платформ за завищеними цінами Міністерством енергетики, очолюваним Юрієм Бойком.

Росія захопила їх у 2014 році, а з початком повномасштабного вторгнення використала у військових цілях. Зокрема, як вертолітні майданчики та для розміщення коштів РЛС.

За даними британської розвідки, "вишки Бойка" у Чорному морі є стратегічними об'єктами. Вони використовуються як передові бази для військ.

Влітку 2022 року Україна завдала ударів по вежах. Минулого тижня російський бойовий літак обстріляв діючий біля острова Зміїний український військовий малий катер. Проте бійці ГУР відпрацювали по ворожому літаку.