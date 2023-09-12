"Вышки Бойко" помогут Украине обеспечить свободную торговлю в Черном море, - эксперт

Во время успешной спецоперации силы ГУР вернули контроль над "вышками Бойко", которые РФ захватила еще в 2015 году. Эта операция дает Украине значительное военное преимущество на море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на военных экспертов для Liga .

По словам капитана первого ранга, руководителя программы Центра глобалистики "Стратегия 21" Павла Лакийчука, россияне использовали эти платформы как систему наблюдения: они отслеживали движение судов и надводную обстановку. Но больше не будут.

"Враг использовал эти вышки, среди прочего, и как промежуточную остановку - для пополнения штурмовых вертолетов горючим и ракетным вооружением", - уточняет экс-спикер Генштаба Владислав Селезнев.

По словам Селезнева, враг не сможет вернуть вышки под свой контроль - для этого ему нужно будет отправлять к ним корабли, а Украина держит под ракетным контролем эту часть Черного моря.

"Дальше будет больше и мы сможем закрыть корабли Черноморского флота в бухтах акватории, чтобы они не высовывали нос вообще и не мешали безопасной морской торговле", - добавляет Селезнев.

Кроме того, в ГУР возвращение контроля над "вышками Бойко" в Черном море называют шагом к освобождению временно оккупированного Крыма и возвращению контроля над акваторией Черного моря.

Как известно, силы ГУР вернули под контроль Украины буровые платформы "Петр Годовалец" и "Украина", а также СПБУ "Таврида" и СПБУ "Сиваш". Во время операции спецназу удалось захватить ценные трофеи: запас вертолетных боеприпасов и станцию "Нева", которая может отслеживать движение судов в Черном море.

Вышки Бойко

"Вышки Бойко" - это буровые газо- и нефтедобывающие платформы у берегов Крыма в Черном море. Название получили после статьи 2011 года Алексея Шалайского и Юрия Николова "Вышка для Бойко", в которой сообщалось о закупке платформ по завышенным ценам Министерством энергетики, возглавляемым Юрием Бойко.

Россия увлекла их в 2014 году, а с началом полномасштабного вторжения использовала в военных целях. В частности, в качестве вертолетных площадок и для размещения средств РЛС.

По данным британской разведки, "вышки Бойко" в Черном море являются стратегическими объектами. Они используются в качестве передовых баз для войск.

Летом 2022 года Украина нанесла удары по вышкам. На прошлой неделе российский боевой самолет обстрелял действовавший у острова Змеиный украинский военный малый катер. Однако бойцы ГУР отработали по вражескому самолету.