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Британська розвідка пояснила важливість Зміїного та "вишок Бойка" у Чорному морі

Крим, Неділя 27 серпня 2023 09:20
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Британська розвідка пояснила важливість Зміїного та "вишок Бойка" у Чорному морі Фото: британська розвідка пояснила важливість Зміїного та "вишок Бойка" (УНІАН)
Автор: Наталія Юрченко

Острів Зміїний та "вишки Бойка" у Чорному морі є стратегічними об'єктами. Вони використовуються як передові бази для військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.

"Оскільки напруга в Чорному морі залишається високою, точилися сутички між морськими та повітряними силами навколо стратегічно важливих газових і нафтових платформ між Кримом і Одесою", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає розвідка, "вишки Бойка" мають цінні ресурси. Вони та острів Зміїний також важливі як військові об'єкти.

"Однак, як і острів Зміїний на заході, вони також можуть використовуватися як передові бази розгортання, місця для посадки вертольотів і розміщення ракетних систем великої дальності", - додали у розвідці.

Що відомо про "вишки Бойка"

Варто нагадати, що у 2014 році Росія захопила так звані "вишки Бойка" - бурові платформи в 100 км від Одеси і 150 км від Криму. Крім газовидобутку, окупанти також використовували їх для спостереження за надводною обстановкою за допомогою радіотехнічної розвідки.

Влітку 2022 року Україна завдала ударів по вишках. Минулого тижня російський бойовий літак обстріляв український військовий малий катер, який діяв біля острова Зміїний. Проте бійці ГУР відпрацювали по ворожому літаку.

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