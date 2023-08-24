Бійці ГУР показали, як відпрацювали по російському літаку біля Зміїного (відео)

Бійці підрозділу Головного управління розвідки Міноборони України "Артан", який виконує бойове завдання на території Криму, показали, як вчора завдали удару по ворожому літаку, який знаходився в акваторії Чорного моря неподалік острова Зміїний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram підрозділу.

"Інший ракурс випуску ракети по літаку окупантів під час інциденту біля острова Зміїний та "вишок Бойка". Бійці підрозділу спеціального призначення ГУР "Артан" продовжують свою роботу по захисту нашої Батьківщини. І на суші, і на морі", - йдеться в дописі під відео.

Українські катери підбили російський літак біля Зміїного

У середу, 23 серпня, Сили безпеки й оборони України завдали удару по ворожому літаку, який знаходився в акваторії Чорного моря неподалік острова Зміїний.

Як розповіли у розвідці, зіткнення з ворожим літаком сталося в територіальних водах України поблизу острова Зміїний, в районі так званих "вишок Бойка".

Там літак окупантів спробував атакувати військові судна Сил безпеки та оборони України, але отримав удар у відповідь. При цьому раніше росіяни поширили фейк, про нібито ураження та затоплення українського катера.

Однак за даними розвідки, російська ракета впала у воду та продовжила рух на зустріч із крейсером "Москва" не завдавши жодної шкоди українським військовим.

Саме після цього літак отримав удар у відповідь. Випущена з бойового катера України ракета пошкодила російський борт, який був вимушений одразу ж залишити місце події та летіти у напрямку найближчого аеродрому.