У Вишгороді уламки "Шахеда" впали у дворі будинків, спалахнула пожежа

Нагадаємо, в ніч на 3 вересня армія РФ масштабно обстрілює Україну дронами-камікадзе "Шахед".

Повітряну тривогу в Києві було оголошено о 22:25, а відбій дали о 02:24.

Більшість дронів облітають столицю і прямують на захід. Вибухи було чутно в Київській області та на околицях міста.

Детальніше про масовану атаку дронів, - читайте в авторському матеріалі РБК-Україна.