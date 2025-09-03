В Вышгороде обломки "Шахеда" упали во дворе домов, вспыхнул пожар

Российские захватчики массированно атакуют ударными дронами Киевскую область. В Вышгороде обломки сбитого беспилотника вызвали пожар и повредили дома с автомобилями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской областной государственной администрации (КГВА) Николая Калашника.
Отмечается, что в результате вражеской атаки произошло возгорание обломков сбитой цели между жилыми многоэтажными домами.
"Поврежден автомобиль и остекление домов. Пожар ликвидирован. Предварительно без пострадавших", - говорится в сообщении.
По словам Калашника, к тушению привлечены все оперативные службы.
Руководитель КОВА посоветовал жителям оставаться в укрытиях до завершения опасности.
Напомним, в ночь на 3 сентября армия РФ масштабно обстреливает Украину дронами-камикадзе "Шахед".
Воздушная тревога в Киеве была объявлена в 22:25, а отбой дали в 02:24.
Большинство дронов облетают столицу и направляются на запад. Взрывы были слышны в Киевской области и на окраинах города.
