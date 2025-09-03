В Вышгороде обломки "Шахеда" упали во дворе домов, вспыхнул пожар

Напомним, в ночь на 3 сентября армия РФ масштабно обстреливает Украину дронами-камикадзе "Шахед".

Воздушная тревога в Киеве была объявлена в 22:25, а отбой дали в 02:24.

Большинство дронов облетают столицу и направляются на запад. Взрывы были слышны в Киевской области и на окраинах города.

