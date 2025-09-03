RU

В Вышгороде обломки "Шахеда" упали во дворе домов, вспыхнул пожар

Илюстративное фото: спасатели тушат пожар, возникший в результате падения дрона (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Валерий Савицкий

Российские захватчики массированно атакуют ударными дронами Киевскую область. В Вышгороде обломки сбитого беспилотника вызвали пожар и повредили дома с автомобилями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской областной государственной администрации (КГВА) Николая Калашника.

Отмечается, что в результате вражеской атаки произошло возгорание обломков сбитой цели между жилыми многоэтажными домами.

"Поврежден автомобиль и остекление домов. Пожар ликвидирован. Предварительно без пострадавших", - говорится в сообщении.

По словам Калашника, к тушению привлечены все оперативные службы.

Руководитель КОВА посоветовал жителям оставаться в укрытиях до завершения опасности.

Напомним, в ночь на 3 сентября армия РФ масштабно обстреливает Украину дронами-камикадзе "Шахед".

Воздушная тревога в Киеве была объявлена в 22:25, а отбой дали в 02:24.

Большинство дронов облетают столицу и направляются на запад. Взрывы были слышны в Киевской области и на окраинах города.

Подробнее о массированной атаке дронов, - читайте в авторском материале РБК-Украина.

