ua en ru
Пн, 01 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Андрій Єрмак Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Вишгород атакували касетні "Шахеди": сапери ДСНС показали унікальну операцію

Україна, Понеділок 01 грудня 2025 00:25
UA EN RU
Вишгород атакували касетні "Шахеди": сапери ДСНС показали унікальну операцію Фото: знешкодити вибухівку допоміг робот (ДСНС України)
Автор: Маловічко Юлія

На Київщині у Вишгороді, який минулої ночі обстріляла РФ, фахівці ДСНС провели унікальну операцію з розмінування. А саме йдеться про знешкодження вибухонебезпечних частин "Шахеда".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.

Як повідомляють рятувальники, під час нічної ворожої атаки по місту один із російських дронів влучив у дах багатоповерхівки, але не вибухнув.

Внаслідок цього на даху залишилися сам пошкоджений дрон, його бойова частина, а також 21 касетний боєприпас. Ще одна небезпечна "касета" перебувала у дворі будинку.

"Усі ці вибухонебезпечні предмети становили критичну загрозу для мешканців житлового комплексу, оскільки касетні елементи оснащені самоліквідаторами і могли вибухнути в будь-який момент", - повідомили в ДСНС.

Для того, щоб знешкодити ВНП, небезпечну ділянку огородили, а мешканців вищих поверхів евакуювали.

"Щоб мінімізувати ризики, оператори роботизованих систем та БпЛА використали в тандемі дрони та багатофункціонального робота, зокрема і на даху будинку. Робот обережно зібрав усі вибухонебезпечні предмети у спеціальну ємність, яку потім за допомогою крану завантажили в піротехнічний автомобіль", - додали у пресслужбі.

Наразі усі боєприпаси знешкодили контрольованим вибухом на спецмайданчику.

Росія атакувала Вишгород та Київську область

Нагадаємо, РФ пізно ввечері 29 листопада атакувала Вишгород Київської області ударними дронами. В результаті обстрілу поранення отримали 19 осіб, 11 з них госпіталізовано.

Також внаслідок обстрілу було зафіксовано зруйновані будинки та пожежі. Окрім того, були загоряння та руйнування приватних будинків, а також пошкоджено припарковані авто.

Як відомо, в ніч на 29 листопада росіяни здійснили комбіновану атаку по Україні. Основною метою ворога став Київ, а також постраждала Київська область. Зокрема, в п'яти районах регіону постраждали 14 осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вышгород Війна в Україні Атака дронів
Новини
"Для миру потрібна ще одна сторона". Рубіо та Умєров підбили підсумки зустрічі в США
"Для миру потрібна ще одна сторона". Рубіо та Умєров підбили підсумки зустрічі в США
Аналітика
Грошей на війну – до двох років? Що не так з економікою Росії та хто її тримає на плаву
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Грошей на війну – до двох років? Що не так з економікою Росії та хто її тримає на плаву