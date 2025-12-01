Вишгород атакували касетні "Шахеди": сапери ДСНС показали унікальну операцію
На Київщині у Вишгороді, який минулої ночі обстріляла РФ, фахівці ДСНС провели унікальну операцію з розмінування. А саме йдеться про знешкодження вибухонебезпечних частин "Шахеда".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.
Як повідомляють рятувальники, під час нічної ворожої атаки по місту один із російських дронів влучив у дах багатоповерхівки, але не вибухнув.
Внаслідок цього на даху залишилися сам пошкоджений дрон, його бойова частина, а також 21 касетний боєприпас. Ще одна небезпечна "касета" перебувала у дворі будинку.
"Усі ці вибухонебезпечні предмети становили критичну загрозу для мешканців житлового комплексу, оскільки касетні елементи оснащені самоліквідаторами і могли вибухнути в будь-який момент", - повідомили в ДСНС.
Для того, щоб знешкодити ВНП, небезпечну ділянку огородили, а мешканців вищих поверхів евакуювали.
"Щоб мінімізувати ризики, оператори роботизованих систем та БпЛА використали в тандемі дрони та багатофункціонального робота, зокрема і на даху будинку. Робот обережно зібрав усі вибухонебезпечні предмети у спеціальну ємність, яку потім за допомогою крану завантажили в піротехнічний автомобіль", - додали у пресслужбі.
Наразі усі боєприпаси знешкодили контрольованим вибухом на спецмайданчику.
Росія атакувала Вишгород та Київську область
Нагадаємо, РФ пізно ввечері 29 листопада атакувала Вишгород Київської області ударними дронами. В результаті обстрілу поранення отримали 19 осіб, 11 з них госпіталізовано.
Також внаслідок обстрілу було зафіксовано зруйновані будинки та пожежі. Окрім того, були загоряння та руйнування приватних будинків, а також пошкоджено припарковані авто.
Як відомо, в ніч на 29 листопада росіяни здійснили комбіновану атаку по Україні. Основною метою ворога став Київ, а також постраждала Київська область. Зокрема, в п'яти районах регіону постраждали 14 осіб.