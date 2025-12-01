ua en ru
Пн, 01 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Вышгород атаковали кассетные "Шахеды": саперы ГСЧС показали уникальную операцию

Украина, Понедельник 01 декабря 2025 00:25
UA EN RU
Вышгород атаковали кассетные "Шахеды": саперы ГСЧС показали уникальную операцию Фото: обезвредить взрывчатку помог робот (ГСЧС Украины)
Автор: Маловичко Юлия

В Киевской области в Вышгороде, который прошлой ночью обстреляла РФ, специалисты ГСЧС провели уникальную операцию по разминированию. А именно речь идет об обезвреживании взрывоопасных частей "Шахеда".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.

Как сообщают спасатели, во время ночной вражеской атаки по городу один из российских дронов попал в крышу многоэтажки, но не взорвался.

В результате на крыше остались сам поврежденный дрон, его боевая часть, а также 21 кассетный боеприпас. Еще одна опасная "кассета" находилась во дворе дома.

"Все эти взрывоопасные предметы представляли критическую угрозу для жителей жилого комплекса, поскольку кассетные элементы оснащены самоликвидаторами и могли взорваться в любой момент", - сообщили в ГСЧС.

Для того чтобы обезвредить ВНП опасный участок оградили, а жителей высших этажей эвакуировали.

"Чтобы минимизировать риски, операторы роботизированных систем и БпЛА использовали в тандеме дроны и многофункционального робота, в том числе и на крыше дома. Робот осторожно собрал все взрывоопасные предметы в специальную емкость, которую затем с помощью крана загрузили в пиротехнический автомобиль", - добавили в пресс-службе.

Сейчас все боеприпасы обезвредили контролируемым взрывом на спецплощадке.

Россия атаковала Вышгород и Киевскую область

Напомним, РФ поздно вечером 29 ноября атаковала Вышгород Киевской области ударными дронами. В результате обстрела ранения получили 19 человек, 11 из них госпитализированы.

Также в результате обстрела были зафиксированы разрушенные дома и пожары. Кроме того, были возгорания и разрушения частных домов, а также повреждены припаркованные авто.

Как известно, в ночь на 29 ноября россияне совершили комбинированную атаку по Украине. Основной целью врага стал Киев, а также пострадала Киевская область. В частности, в пяти районах региона пострадали 14 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вышгород Война в Украине Атака дронов
Новости
"Для мира нужна еще одна сторона". Рубио и Умеров подвели итоги встречи в США
"Для мира нужна еще одна сторона". Рубио и Умеров подвели итоги встречи в США
Аналитика
Денег на войну - до двух лет? Что не так с экономикой России и кто ее держит на плаву
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Денег на войну - до двух лет? Что не так с экономикой России и кто ее держит на плаву