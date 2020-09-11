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Вишеградська четвірка планує ввести безвіз для білорусів

Люблін, П'ятниця 11 вересня 2020 17:15
Вишеградська четвірка планує ввести безвіз для білорусів
Фото: Матеуш Моравецький (facebook.com MorawieckiPL)
Автор: РБК-Україна

Вишеградська четвірка планує ввести безвізовий режим для жителів Білорусі. Пакет підтримки білоруського народу буде представлений на майбутньому позачерговому саміті ЄС.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає Telewizja Republika.

При цьому він зазначив, що лідери Вишеградської групи погодилися з тим, що в Білорусі необхідно провести вільні вибори.

"Ми засуджуємо всі репресії, які там відбуваються", - заявив він.

Зазначимо, що у Вишеградську групу входять Угорщина, Польща, Словаччина, Чехія.

Нагадаємо, влада Польщі почали пропускати на територію країни громадян Білорусі без віз і необхідних документів.

Крім того, Литва затвердила план, спрямований на підтримку білоруського населення.

Додамо, що Литва має намір полегшити умови в'їзду в країну для білорусів.

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