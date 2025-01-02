Вища освіта в Україні та Польщі. Скільки коштує навчання і які спеціальності мають попит

Яка вартість навчання в українських університетах

Вартість навчання на контрактній основі в Україні у 2024-2025 роках стартує від 15 тисяч гривень. За даними сайту "Освіта", найдешевшою спеціальністю є "Суднобудування", яка в середньому коштує 15 183 гривні, а найдорожчою -" Аудіовізуальне мистецтво та виробництво" - 46 412 гривень.

Які спеціальності найдорожчі:

аудіовізуальне мистецтво та виробництво - 46 412 гривень

системний аналіз - 42 209 гривень

морський та внутрішній водний транспорт - 40 928 гривень

сценічне мистецтво - 40 300 гривень

міжнародне право - 39 134 гривень

міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії - 38 374 гривень

інженерія програмного забезпечення - 37 848 гривень

комп'ютерні науки - 36 942 гривень

громадське здоров'я - 36 063 гривень

Варто зазначити, що ціна за навчання залежить від конкретного закладу та може бути вдвічі більшою за середню вартість по Україні. Наприклад, "Аудіовізуальне мистецтво та виробництво" у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка коштує 71 100 гривень в рік, а ціна за спеціальність "Політичне лідерство та економічна дипломатія" у Національному університеті "Києво-Могилянська академія" становить 110 тисяч гривень.

Рік навчання у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця коштує від 22 100 гривень (за спеціальність "Фармація") до 79 800 гривень ("Медицина" із поглибленим вивченням англійської мови).

Рекордсменом із вартості навчання є Aмерікан Юніверсіті Київ, де один рік на всі спеціальності (маркетинг, аналітика даних, інженерія програмного забезпечення тощо) коштує 321 тисячу гривень. Далі у рейтингу йде Київська школа економіки, де за напрям "Програмна інженерія та бізнес-аналіз" студенти платять 130 тисяч гривень в рік. Вартість навчання на усіх бакалаврських програмах в Українському католицькому університеті становить 129 тисяч гривень за рік.

Цьогоріч найпопулярнішими спеціальностями стали: "Психологія", "Менеджмент", "Філологія", "Право" і "Комп'ютерні науки" (фото: Freepik)

Цього навчального року в Україні найпопулярнішими були напрями у сфері управління та адміністрування - 115 тисяч абітурієнтів подали заявки на вступ на них. Великий попит мали інформаційні технології, на них подали заявки 94 тисячі вступників, а на соціальні та поведінкові науки - більш як 75 тисяч заяв.

Лідерами серед спеціальностей стали "Психологія" (49 782 заяви), "Менеджмент" (47 813), "Філологія" (44 663), "Право" (40 265) та "Комп’ютерні науки" (33 121).

Додамо також, що навчальні заклади щорічно змінюють вартість здобуття освіти. Переважно ціни підвищуються не більш як на 10%. Рейтинг найкращих університетів можна переглянути за цим посиланням, а середню вартість навчання на усіх спеціальностях - тут.

Скільки коштує навчання у ВНЗ Польщі

Плата за навчання на популярних навчальних програмах у польських освітніх закладах коливається від 4 000 до 72 000 злотих (40,6 - 731 тисяча гривень) за 1 рік навчання.

Вартість навчання в Сілезькому медичному університеті (Катовіце) коштує 40 000 злотих (406 тисяч гривень) на рік, у Варшавському медичному університеті - 53 200 злотих (540 тисяч гривень) на рік.

Вивчення права у Лодзькому університеті коштує 5 000 злотих (50 тисяч гривень) на рік, а у Варшавському університеті - 8 500 злотих (85 тисяч гривень), у Гданському університеті - 7 200 злотих (72 тисячі гривень) за перший рік (заочна форма).

Освіта в галузі комп’ютерних наук у Краківському технічному університеті коштує 7 600 злотих (76 тисяч гривень) на рік, у Лодзькому технічному університеті - 8 946 злотих (89,5 тисяч гривень).

Вартість вивчення психології у Вроцлавському університеті становить 8 600 злотих (86 тисяч гривень), а в Гданському університеті - 6 000 злотих (60 тисяч гривень).

Яка середня вартість 1 року навчання на денній формі:

медична сфера - до 72 000 злотих (731 тисяча гривень)

управління - 20 200 злотих (202 тисячі гривень)

економіка - 20 200 злотих (202 тисячі гривень)

фінанси та бухгалтерський облік - 20 200 злотих (202 тисячі гривень)

IT - 20 000 злотих (200 тисяч гривень)

дизайн інтер'єру - 18 000 злотих (180 тисяч гривень)

право - 16 800 злотих (168 тисяч гривень)

архітектура - 15 600 злотих (156 тисяч гривень)

психологія - 11 800 злотих (118 тисяч гривень)

медична допомога - 10 400 злотих (104 тисячі гривень)

міжнародні відносини - 10 350 злотих (103 тисячі гривень)

будівництво - 9 900 злотих (99 тисяч гривень)

механіка та машинобудування - 9 840 злотих (98 тисяч гривень)

внутрішня охорона - 9 700 злотих (97 тисяч гривень)

управління та інженерія виробництва - 9 480 (94 тисячі гривень)

косметологія - 9 400 злотих (94 тисячі гривень)

дієтологія - 9 000 злотих (90 тисяч гривень)

адміністрація - 9 000 злотих (90 тисяч гривень)

англійська філологія - 8 600 злотих (86 тисяч гривень)

логістика - 7 800 злотих (78 тисяч гривень)

педагогіка - 6 360 злотих (63 тисячі гривень)

мехатроніка - 5 500 злотих (55 тисяч гривень)

акушерство - 5 200 злотих (52 тисячі гривень)

Вартість на заочній формі навчання переважно вдвічі нижча.

Вартість навчання у Польщі коливається від 4 до 72 тисяч злотих (фото ілюстративне: Freepik)

Що треба знати українцям про вступ у польські університети

У Польщі українським абітурієнтам не треба проходити додаткові підготовчі програми. Для вступу у державні ВНЗ треба скласти вступний іспит і підтвердити володіння польською чи англійською мовою на високому рівні.

Для зарахування в університет потрібно подати атестат про отримання повної загальної середньої освіти й додаток до нього. Також потрібно підготувати ксерокопії паспорта (або свідоцтва про народження для неповнолітніх), кілька фотокарток і медичну довідку. Окремі освітні заклади у Польщі можуть мати персональні умови щодо вступу і подачі документів.

Важливо, що українці, які отримали сертифікат Державної комісії з сертифікації знань польської мови та підтвердили володіння нею на рівні С1 можуть претендувати на безплатну форму навчання у будь-якому державному університеті. Отримати цей сертифікат не просто, в абітурієнтів є лише один шанс на рік скласти на нього іспит.

Українці можуть безкоштовно навчатись із картою поляка або сертифікатом про володіння польською мовою на рівні С1:

Вроцлавська політехніка

Ягеллонський університет

Краківський державний економічний університет

Державний університет "Люблінська політехніка"

Державний університет Марії Кюрі-Склодовської

Варшавський університет економіки

Додамо, що вартість гуртожитків у Польщі залежить від багатьох факторів - місця розташування, кількості осіб у кімнаті і стану житлових умов. Ціни на проживання в середньому становлять 400 - 550 злотих (4-5 тисяч гривень), але можуть доходити і до 800-900 злотих (8-9 тисяч гривень) на місяць. Найдорожче обійдеться оренда квартир у Варшаві - від 2 500 злотих (25 тисяч гривень) на місяць.

Українці можуть вступити у польські ВНЗ без додаткових підготовчих програм (фото: Freepik)