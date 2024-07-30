Вартість навчання в Україні: названі найдорожчі спеціальності у вишах

Вартість одного курсу навчання є одним із ключових моментів при виборі навчального закладу, де випускники шкіл планують здобувати вищу освіту.

РБК-Україна із посиланням на дані Освіта.ua розповідає про середню вартість контрактного навчання для здобуття ступеня бакалавра за різними спеціальностями на основі повної загальної середньої освіти (11 класів). Інформація актуальна станом на липень 2024 року.

Найдорожчі спеціальності у 2024 році

Ціни на навчання залежать не лише від навчального закладу, а й від обраної спеціальності. Найдорожчими цьогоріч є професії, пов’язані із виробництвом аудіовізуального продукту, системним аналізом, а також, вже традиційно, із комп’ютерними технологіями.

Аудіовізуальне мистецтво та виробництво – 46 412 гривень;

Системний аналіз – 42 209 гривень;

Морський та внутрішній водний транспорт – 40 928 гривень;

Сценічне мистецтво – 40 300 гривень;

Міжнародне право – 39 134 гривень;

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії – 38 374 гривень;

Інженерія програмного забезпечення – 37 848 гривень;

Комп'ютерні науки – 36 942 гривень;

Громадське здоров'я – 36 063 гривень.

Найдешевші спеціальності

Найнижчі ціни в українських вишах цього року на спеціальності, пов’язані із транспортом, а також із сільгоспвиробництвом.