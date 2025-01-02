Высшее образование в Украине и Польше. Сколько стоит обучение и какие специальности популярны

Какая стоимость обучения в украинских университетах

Стоимость обучения на контрактной основе в Украине в 2024-2025 годах стартует от 15 тысяч гривен. По данным сайта "Освіта", самой дешевой специальностью является "Судостроение", которая в среднем стоит 15 183 гривны, а самой дорогой - "Аудиовизуальное искусство и производство" - 46 412 гривен.

Какие специальности самые дорогие:

аудиовизуальное искусство и производство - 46 412 гривен

системный анализ - 42 209 гривен

морской и внутренний водный транспорт - 40 928 гривен

сценическое искусство - 40 300 гривен

международное право - 39 134 гривен

международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии - 38 374 гривен

инженерия программного обеспечения - 37 848 гривен

компьютерные науки - 36 942 гривен

общественное здоровье - 36 063 гривен

Стоит отметить, что цена за обучение зависит от конкретного заведения и может быть вдвое больше средней стоимости по Украине. Например, "Аудиовизуальное искусство и производство" в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко стоит 71 100 гривен в год, а цена за специальность "Политическое лидерство и экономическая дипломатия" в Национальном университете "Киево-Могилянская академия" составляет 110 тысяч гривен.

Год обучения в Национальном медицинском университете имени А.А. Богомольца стоит от 22 100 гривен (за специальность "Фармация") до 79 800 гривен ("Медицина" с углубленным изучением английского языка).

Рекордсменом по стоимости обучения является Американ Юниверсити Киев, где один год на все специальности (маркетинг, аналитика данных, инженерия программного обеспечения и т.д.) стоит 321 тысячу гривен. Далее в рейтинге идет Киевская школа экономики, где за направление "Программная инженерия и бизнес-анализ" студенты платят 130 тысяч гривен в год. Стоимость обучения на всех бакалаврских программах в Украинском католическом университете составляет 129 тысяч гривен в год.

В этом году самыми популярными специальностями стали: "Психология", "Менеджмент", "Филология", "Право" и "Компьютерные науки" (фото: Freepik)

В этом учебном году в Украине самыми популярными были направления в сфере управления и администрирования - 115 тысяч абитуриентов подали заявки на поступление на них. Большим спросом пользовались информационные технологии, на них подали заявки 94 тысячи абитуриентов, а на социальные и поведенческие науки - более 75 тысяч заявлений.

Лидерами среди специальностей стали "Психология" (49 782 заявления), "Менеджмент" (47 813), "Филология" (44 663), "Право" (40 265) и "Компьютерные науки" (33 121).

Добавим также, что учебные заведения ежегодно меняют стоимость получения образования. Преимущественно цены повышаются не более чем на 10%. Рейтинг лучших университетов можно посмотреть по этой ссылке, а среднюю стоимость обучения на всех специальностях - здесь.

Сколько стоит обучение в вузах Польши

Плата за обучение на популярных учебных программах в польских образовательных учреждениях колеблется от 4 000 до 72 000 злотых (40,6 - 731 тысяча гривен) за 1 год обучения.

Стоимость обучения в Силезском медицинском университете (Катовице) стоит 40 000 злотых (406 тысяч гривен) в год, в Варшавском медицинском университете - 53 200 злотых (540 тысяч гривен) в год.

Изучение права в Лодзинском университете стоит 5 000 злотых (50 тысяч гривен) в год, а в Варшавском университете - 8 500 злотых (85 тысяч гривен), в Гданьском университете - 7 200 злотых (72 тысячи гривен) за первый год (заочная форма).

Образование в области компьютерных наук в Краковском техническом университете стоит 7 600 злотых (76 тысяч гривен) в год, в Лодзинском техническом университете - 8 946 злотых (89,5 тысячи гривен).

Стоимость изучения психологии во Вроцлавском университете составляет 8 600 злотых (86 тысяч гривен), а в Гданьском университете - 6 000 злотых (60 тысяч гривен).

Какая средняя стоимость 1 года обучения на дневной форме:

медицинская сфера - до 72 000 злотых (731 тысяча гривен)

управление - 20 200 злотых (202 тысячи гривен)

экономика - 20 200 злотых (202 тысячи гривен)

финансы и бухгалтерский учет - 20 200 злотых (202 тысячи гривен)

IT - 20 000 злотых (200 тысяч гривен)

дизайн интерьера - 18 000 злотых (180 тысяч гривен)

право - 16 800 злотых (168 тысяч гривен)

архитектура - 15 600 злотых (156 тысяч гривен)

психология - 11 800 злотых (118 тысяч гривен)

медицинская помощь - 10 400 злотых (104 тысячи гривен)

международные отношения - 10 350 злотых (103 тысячи гривен)

строительство - 9 900 злотых (99 тысяч гривен)

механика и машиностроение - 9 840 злотых (98 тысяч гривен)

внутренняя охрана - 9 700 злотых (97 тысяч гривен)

управление и инженерия производства - 9 480 (94 тысячи гривен)

косметология - 9 400 злотых (94 тысячи гривен)

диетология - 9 000 злотых (90 тысяч гривен)

администрация - 9 000 злотых (90 тысяч гривен)

английская филология - 8 600 злотых (86 тысяч гривен)

логистика - 7 800 злотых (78 тысяч гривен)

педагогика - 6 360 злотых (63 тысячи гривен)

мехатроника - 5 500 злотых (55 тысяч гривен)

акушерство - 5 200 злотых (52 тысячи гривен)

Стоимость на заочной форме обучения преимущественно в два раза ниже.

Стоимость обучения в Польше колеблется от 4 до 72 тысяч злотых (фото иллюстративное: Freepik)

Что надо знать украинцам о поступлении в польские университеты

В Польше украинским абитуриентам не надо проходить дополнительные подготовительные программы. Для поступления в государственные вузы надо сдать вступительный экзамен и подтвердить владения польским или английским языком на высоком уровне.

Для зачисления в университет нужно подать аттестат о получении полного общего среднего образования и приложение к нему. Также нужно подготовить ксерокопии паспорта (или свидетельства о рождении для несовершеннолетних), несколько фотографий и медицинскую справку. Отдельные образовательные учреждения в Польше могут иметь персональные условия для поступления и подачи документов.

Важно, что украинцы, которые получили сертификат Государственной комиссии по сертификации знаний польского языка и подтвердили владение им на уровне С1 могут претендовать на бесплатную форму обучения в любом государственном университете. Получить этот сертификат не просто, у абитуриентов есть только один шанс в год сдать на него экзамен.

Украинцы могут бесплатно учиться с картой поляка или сертификатом о владении польским языком на уровне С1:

Вроцлавская политехника

Ягеллонский университет

Краковский государственный экономический университет

Государственный университет "Люблинская политехника"

Государственный университет Марии Кюри-Склодовской

Варшавский университет экономики

Добавим, что стоимость общежитий в Польше зависит от многих факторов - местоположения, количества человек в комнате и состояния жилищных условий. Цены на проживание в среднем составляют 400 - 550 злотых (4-5 тысяч гривен), но могут доходить и до 800-900 злотых (8-9 тысяч гривен) в месяц. Дороже всего обойдется аренда квартир в Варшаве - от 2 500 злотых (25 тысяч гривен) в месяц.

Украинцы могут поступить в польские вузы без дополнительных подготовительных программ (фото: Freepik)