Вища освіта під час війни: скільки в Україні іноземних студентів і звідки приїжджають

Через повномасштабне вторгнення кількість іноземців, які здобувають вищу освіту в Україні, скоротилася вп'ятеро. Проте українські виші продовжують приймати студентів з різних куточків світу, долаючи складні логістичні та безпекові виклики.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на заяву заступника міністра освіти і науки Миколи Трофименка під час зустрічі з представниками ЗМІ.
Головне:
"У нас до вторгнення було біля 100 тисяч іноземних громадян, які вчились в наших закладах вищої освіти. Зараз у нас вчиться близько 20 тисяч", - розповів Трофименко.
В Україні працює єдина міжвідомча координаційна база для видачі запрошень іноземним абітурієнтам. До неї мають доступ Державна міграційна служба та Служба безпеки України.
"Вони відпрацьовують кожного вступника з точки зору безпеки ще до видачі, верифікують сам факт видачі запрошення, щоб з ним можна було піти в наше консульство за кордоном", - наголосив Трофименко.
Основним логістичним маршрутом для студентів залишається транзит через країни, які не входять до Шенгенської зони, оскільки країни ЄС проводять надто ретельні перевірки через міграційні ризики.
Найчастіше іноземці прибувають в аеропорт Кишинева в Молдові, де їх зустрічають фахівці Українського державного центру міжнародної освіти або представники самих університетів.
Звідки приїжджають вчитися в Україну:
Загальна кількість іноземних студентів в Україні зараз становить 19 687.
У МОН підкреслюють, що навчання іноземців - це суттєві інвестиції як у спецфонди самих навчальних закладів, так і в загальну економіку України.
"Вони приїжджають, ходять в наші магазини, заклади, проживають, купляють і привозять гроші в економіку", - пояснив заступник міністра.
Цікаво, що попри загальне падіння, за деякими напрямками фіксується зростання. Зокрема, у червні планується візит української делегації до Баку, адже Азербайджан історично вважає українську освіту привабливою за співвідношенням ціни та якості.
Читайте також про те, що економічна освіта залишається однією з найпопулярніших серед українців. У 2025-му ціни на контракт у вітчизняних ВНЗ коливалися від 18 000 грн і сягають понад 200 000 грн за рік.
Раніше ми писали про те, що уже 20 травня в Україні стартує НМТ-2026. Інформація про дату, час і місце складання іспиту під час основної сесії надходитиме учасникам у персональні кабінети.