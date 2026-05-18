Высшее образование во время войны: сколько в Украине иностранных студентов и откуда приезжают

Из-за полномасштабного вторжения количество иностранцев, получающих высшее образование в Украине, сократилось в пять раз. Однако украинские вузы продолжают принимать студентов из разных уголков мира, преодолевая сложные логистические и безопасностные вызовы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра образования и науки Николая Трофименко во время встречи с представителями СМИ.
Главное:
"У нас до вторжения было около 100 тысяч иностранных граждан, которые учились в наших учреждениях высшего образования. Сейчас у нас учится около 20 тысяч", - рассказал Трофименко.
В Украине работает единая межведомственная координационная база для выдачи приглашений иностранным абитуриентам. К ней имеют доступ Государственная миграционная служба и Служба безопасности Украины.
"Они отрабатывают каждого поступающего с точки зрения безопасности еще до выдачи, верифицируют сам факт выдачи приглашения, чтобы с ним можно было пойти в наше консульство за рубежом", - подчеркнул Трофименко.
Основным логистическим маршрутом для студентов остается транзит через страны, которые не входят в Шенгенскую зону, поскольку страны ЕС проводят слишком тщательные проверки из-за миграционных рисков.
Чаще всего иностранцы прибывают в аэропорт Кишинева в Молдове, где их встречают специалисты Украинского государственного центра международного образования или представители самих университетов.
Откуда приезжают учиться в Украину:
Общее количество иностранных студентов в Украине сейчас составляет 19 687.
В МОН подчеркивают, что обучение иностранцев - это существенные инвестиции как в спецфонды самих учебных заведений, так и в общую экономику Украины.
"Они приезжают, ходят в наши магазины, заведения, проживают, покупают и привозят деньги в экономику", - пояснил заместитель министра.
Интересно, что несмотря на общее падение, по некоторым направлениям фиксируется рост. В частности, в июне планируется визит украинской делегации в Баку, ведь Азербайджан исторически считает украинское образование привлекательным по соотношению цены и качества.
