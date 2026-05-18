Высшее образование во время войны: сколько в Украине иностранных студентов и откуда приезжают

13:20 18.05.2026 Пн
3 мин
Какая страна является абсолютным лидером по количеству студентов?
aimg Василина Копытко
Украина до сих пор остается популярной среди иностранных студентов (фото: Getty Images)

Из-за полномасштабного вторжения количество иностранцев, получающих высшее образование в Украине, сократилось в пять раз. Однако украинские вузы продолжают принимать студентов из разных уголков мира, преодолевая сложные логистические и безопасностные вызовы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра образования и науки Николая Трофименко во время встречи с представителями СМИ.

Читайте также: Плюс 13%: сколько людей будут составлять НМТ-2026 и где больше всего участников

Главное:

  • Количество иностранных студентов в Украине упало с почти 100 тысяч до вторжения до около 20 тысяч на сегодня.
  • Лидером по количеству студентов является Китай, а география охватывает также Центральную Азию, Азербайджан и Польшу.
  • Каждый поступающий проходит жесткую верификацию безопасности с участием СБУ и Миграционной службы еще до выдачи приглашения.

Новые правила безопасности и логистические вызовы

"У нас до вторжения было около 100 тысяч иностранных граждан, которые учились в наших учреждениях высшего образования. Сейчас у нас учится около 20 тысяч", - рассказал Трофименко.

В Украине работает единая межведомственная координационная база для выдачи приглашений иностранным абитуриентам. К ней имеют доступ Государственная миграционная служба и Служба безопасности Украины.

"Они отрабатывают каждого поступающего с точки зрения безопасности еще до выдачи, верифицируют сам факт выдачи приглашения, чтобы с ним можно было пойти в наше консульство за рубежом", - подчеркнул Трофименко.

Основным логистическим маршрутом для студентов остается транзит через страны, которые не входят в Шенгенскую зону, поскольку страны ЕС проводят слишком тщательные проверки из-за миграционных рисков.

Чаще всего иностранцы прибывают в аэропорт Кишинева в Молдове, где их встречают специалисты Украинского государственного центра международного образования или представители самих университетов.

Актуальная статистика обучения иностранцев в Украине

Откуда приезжают учиться в Украину:

  • Китай: 6304
  • Азербайджан: 4790
  • Грузия: 1364
  • Индия: 904
  • Марокко: 754
  • Турция: 559
  • Туркменистан: 546
  • Польша: 525
  • Армения: 387

Общее количество иностранных студентов в Украине сейчас составляет 19 687.

Экономический фактор и неожиданный прирост

В МОН подчеркивают, что обучение иностранцев - это существенные инвестиции как в спецфонды самих учебных заведений, так и в общую экономику Украины.

"Они приезжают, ходят в наши магазины, заведения, проживают, покупают и привозят деньги в экономику", - пояснил заместитель министра.

Интересно, что несмотря на общее падение, по некоторым направлениям фиксируется рост. В частности, в июне планируется визит украинской делегации в Баку, ведь Азербайджан исторически считает украинское образование привлекательным по соотношению цены и качества.

Читайте также о том, что экономическое образование остается одним из самых популярных среди украинцев. В 2025-м цены на контракт в отечественных вузах колебались от 18 000 грн и достигают более 200 000 грн за год.

Ранее мы писали о том, что уже 20 мая в Украине стартует НМТ-2026. Информация о дате, времени и месте сдачи экзамена во время основной сессии будет поступать участникам в персональные кабинеты.

