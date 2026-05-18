Вища освіта під час війни: скільки в Україні іноземних студентів і звідки приїжджають

Через повномасштабне вторгнення кількість іноземців, які здобувають вищу освіту в Україні, скоротилася вп'ятеро. Проте українські виші продовжують приймати студентів з різних куточків світу, долаючи складні логістичні та безпекові виклики.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на заяву заступника міністра освіти і науки Миколи Трофименка під час зустрічі з представниками ЗМІ.

Головне: Кількість іноземних студентів в Україні впала з майже 100 тисяч до вторгнення до близько 20 тисяч на сьогодні.

Нові безпекові правила та логістичні виклики

"У нас до вторгнення було біля 100 тисяч іноземних громадян, які вчились в наших закладах вищої освіти. Зараз у нас вчиться близько 20 тисяч", - розповів Трофименко.

В Україні працює єдина міжвідомча координаційна база для видачі запрошень іноземним абітурієнтам. До неї мають доступ Державна міграційна служба та Служба безпеки України.

"Вони відпрацьовують кожного вступника з точки зору безпеки ще до видачі, верифікують сам факт видачі запрошення, щоб з ним можна було піти в наше консульство за кордоном", - наголосив Трофименко.

Основним логістичним маршрутом для студентів залишається транзит через країни, які не входять до Шенгенської зони, оскільки країни ЄС проводять надто ретельні перевірки через міграційні ризики.

Найчастіше іноземці прибувають в аеропорт Кишинева в Молдові, де їх зустрічають фахівці Українського державного центру міжнародної освіти або представники самих університетів.

Актуальна статистика навчання іноземців в Україні

Звідки приїжджають вчитися в Україну:

Китай: 6304

6304 Азербайджан: 4790

4790 Грузія: 1364

1364 Індія: 904

904 Марокко: 754

754 Туреччина: 559

559 Туркменистан: 546

546 Польща: 525

525 Вірменія: 387

Загальна кількість іноземних студентів в Україні зараз становить 19 687.

Економічний фактор та неочікуваний приріст

У МОН підкреслюють, що навчання іноземців - це суттєві інвестиції як у спецфонди самих навчальних закладів, так і в загальну економіку України.

"Вони приїжджають, ходять в наші магазини, заклади, проживають, купляють і привозять гроші в економіку", - пояснив заступник міністра.

Цікаво, що попри загальне падіння, за деякими напрямками фіксується зростання. Зокрема, у червні планується візит української делегації до Баку, адже Азербайджан історично вважає українську освіту привабливою за співвідношенням ціни та якості.