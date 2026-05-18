Высшее образование во время войны: сколько в Украине иностранных студентов и откуда приезжают

Из-за полномасштабного вторжения количество иностранцев, получающих высшее образование в Украине, сократилось в пять раз. Однако украинские вузы продолжают принимать студентов из разных уголков мира, преодолевая сложные логистические и безопасностные вызовы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра образования и науки Николая Трофименко во время встречи с представителями СМИ.

Главное: Количество иностранных студентов в Украине упало с почти 100 тысяч до вторжения до около 20 тысяч на сегодня.

упало с почти 100 тысяч до вторжения до около 20 тысяч на сегодня. Лидером по количеству студентов является Китай , а география охватывает также Центральную Азию, Азербайджан и Польшу.

, а география охватывает также Центральную Азию, Азербайджан и Польшу. Каждый поступающий проходит жесткую верификацию безопасности с участием СБУ и Миграционной службы еще до выдачи приглашения.

Новые правила безопасности и логистические вызовы

"У нас до вторжения было около 100 тысяч иностранных граждан, которые учились в наших учреждениях высшего образования. Сейчас у нас учится около 20 тысяч", - рассказал Трофименко.

В Украине работает единая межведомственная координационная база для выдачи приглашений иностранным абитуриентам. К ней имеют доступ Государственная миграционная служба и Служба безопасности Украины.

"Они отрабатывают каждого поступающего с точки зрения безопасности еще до выдачи, верифицируют сам факт выдачи приглашения, чтобы с ним можно было пойти в наше консульство за рубежом", - подчеркнул Трофименко.

Основным логистическим маршрутом для студентов остается транзит через страны, которые не входят в Шенгенскую зону, поскольку страны ЕС проводят слишком тщательные проверки из-за миграционных рисков.

Чаще всего иностранцы прибывают в аэропорт Кишинева в Молдове, где их встречают специалисты Украинского государственного центра международного образования или представители самих университетов.

Актуальная статистика обучения иностранцев в Украине

Откуда приезжают учиться в Украину:

Китай: 6304

6304 Азербайджан: 4790

4790 Грузия: 1364

1364 Индия: 904

904 Марокко: 754

754 Турция: 559

559 Туркменистан: 546

546 Польша: 525

525 Армения: 387

Общее количество иностранных студентов в Украине сейчас составляет 19 687.

Экономический фактор и неожиданный прирост

В МОН подчеркивают, что обучение иностранцев - это существенные инвестиции как в спецфонды самих учебных заведений, так и в общую экономику Украины.

"Они приезжают, ходят в наши магазины, заведения, проживают, покупают и привозят деньги в экономику", - пояснил заместитель министра.

Интересно, что несмотря на общее падение, по некоторым направлениям фиксируется рост. В частности, в июне планируется визит украинской делегации в Баку, ведь Азербайджан исторически считает украинское образование привлекательным по соотношению цены и качества.