Висадка з потяга: три випадки, коли "Укрзалізниця" може "зняти" пасажира з рейсу

Правила перевезення "Укрзалізницею" передбачають кілька випадків, коли посадку пасажирів у потяг можуть не допустити або ж навіть "зняти" людину з рейсу під час руху.
РБК-Україна розповідає про те, у яких випадках пасажира можуть висадити з потяга.
"Укрзалізниця" має право відмовити у перевезенні пасажира та його багажу, а також висадити його з потяга у наступних випадках:
Варто зазначити, що якщо пасажира "знімають" з потяга через хворобу у непритомному стані, то його речі передають начальнику вокзалу (станції), при цьому залізничники складають відповідний акт.
Після одужання пасажиру повертають його речі й вартість проїзду (від станції, з якої його зняли, і до кінцевого пункту). Вартість плацкарти не повертається. Або ж пасажир після одужання може продовжити свою поїздку, пред'явивши у касі медичну довідку і відповідний акт про зняття з потяга.
Якщо пасажир не погоджується із діями залізничників, то подібні суперечки розв'язує начальник станції або начальник вокзалу. Якщо непорозуміння відбулося в під час руху, тоді цим займається начальник поїзда. У разі незгоди пасажира з рішенням начальника станції, вокзалу чи поїзда, він може це оскаржити відповідно до законодавства - у претензійному або судовому порядку.
Окрім цього, на кожній станції та в пасажирському поїзді є книга скарг, заяв та пропозицій, де пасажир може письмово викласти свої претензії.
Також, якщо у пасажира виникають питання щодо якості обслуговування та захисту прав споживачів залізничного транспорту, то він може звернутись за телефонами "гарячої лінії" Укрзалізниці:
Додатково можна звернутись до довідково-інформаційної служби: +380 (44) 309 70 05 (07:00-21:00) - згідно з тарифами вашого оператора або до платної довідки +380 900 90 80 05 (цілодобово).
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Під час підготовки матеріалу використали: Правила перевезення "Укрзалізницею", Wiki.legalaid.gov.ua/ Захист прав пасажирів на залізничному транспорті.
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